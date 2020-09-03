وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس وجود تشكلات سحبية ماطرة على نواح متفرقة من #جازان #عسير #الباحة #الطائف.

طقس الخميس في "توقعات الزعاق": ترقبوا السحب المبشرة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-03 أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس وجود تشكلات سحبية ماطرة على نواح متفرقة من #جازان #عسير #الباحة #الطائف. وأضاف عبر حسابه في "تويتر": هنالك سحب مبشرة نواحي #العيص #العلا وجنوب غرب #القصيم. وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 12:29 PM

طقس الخميس في "توقعات الزعاق": ترقبوا السحب المبشرة توقّع تشكلات سحبية ماطرة على نواح متفرقة من مناطق عدة





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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس وجود تشكلات سحبية ماطرة على نواح متفرقة من #جازان #عسير #الباحة #الطائف.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": هنالك سحب مبشرة نواحي #العيص #العلا وجنوب غرب #القصيم.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك) فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة.