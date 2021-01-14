"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-14
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 41 وفاة و5 آلاف و196 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبدأ لبنان فجر اليوم إغلاقاً تاماً كما فرض حظر التجول حتى 25 يناير الجاري، كمحاولة لاحتواء تفشي كورونا، وفقاً لـ "رويترز".
14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
09:15 PM
"كورونا" يصيب 5.196 لبنانياً خلال 24 ساعة
الفيروس أنهى حياة 41 شخصاً في المدة نفسها
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الخميس)، بتسجيل 41 وفاة و5 آلاف و196 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبدأ لبنان فجر اليوم إغلاقاً تاماً كما فرض حظر التجول حتى 25 يناير الجاري، كمحاولة لاحتواء تفشي كورونا، وفقاً لـ "رويترز".