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"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

في ختام منافسات الجولة الـ17 لدوري المحترفين

تُختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مواجهتين، التفريط بالنقاط الثلاث ممنوع فيهما على اعتبار أن الفرق الأربعة المتنافسة تبحث عن تحسين مراكزها في جدول الترتيب.

ويستضيف الشباب متصدر جدول الترتيب (32نقطة) على ملعبه نظيره الرائد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

ويتطلع الشباب إلى استعادة صدارته من خلال استغلال الروح المعنوية العالية للاعبيه؛ لمواصلة حصد الانتصارات للجولة الثالثة تواليًا بغية توسيع الفارق مع أقرب مطارديه لنقطتين، وأيضًا لتأكيد أن تعادله بالأنفاس الأخيرة في لقاء الفريقين بمنافسات الدور الأول لم يكن إلا مجرد تعثر لم يكن في الحسبان.

وقدّم الشباب أداء مميزًا في الدوري هذا الموسم؛ إذ حقق 9 انتصارات، وتعادل في خمس مباريات، وخسر مرتين. ويعود ذلك إلى المجموعة الجيدة من العناصر التي يمتلكها الفريق بقيادة الأرجنتيني بانينغا.

وفي المقابل يسعى الرائد للاستمرار بصحوته، ومواصلة النتائج الإيجابية لتحسين مركزه على جدول الترتيب، والابتعاد عن مناطق الخطر.

ويحل القادسية تاسع الترتيب برصيد 21 نقطة ضيفًا ثقيلاً على متذيل جدول الترتيب فريق ضمك برصيد 12 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويبحث الضيوف عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنهم في الجولات الأربع الماضية بإيقاف مسلسل نزيف النقاط من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، في حين يطمح أصحاب الضيافة لاستعادة توازنهم، ووقف هدر النقاط، وتحقيق الفوز الرابع هذا الموسم للهروب من قاع الترتيب.

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه
سبق

تُختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مواجهتين، التفريط بالنقاط الثلاث ممنوع فيهما على اعتبار أن الفرق الأربعة المتنافسة تبحث عن تحسين مراكزها في جدول الترتيب.

ويستضيف الشباب متصدر جدول الترتيب (32نقطة) على ملعبه نظيره الرائد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

ويتطلع الشباب إلى استعادة صدارته من خلال استغلال الروح المعنوية العالية للاعبيه؛ لمواصلة حصد الانتصارات للجولة الثالثة تواليًا بغية توسيع الفارق مع أقرب مطارديه لنقطتين، وأيضًا لتأكيد أن تعادله بالأنفاس الأخيرة في لقاء الفريقين بمنافسات الدور الأول لم يكن إلا مجرد تعثر لم يكن في الحسبان.

وقدّم الشباب أداء مميزًا في الدوري هذا الموسم؛ إذ حقق 9 انتصارات، وتعادل في خمس مباريات، وخسر مرتين. ويعود ذلك إلى المجموعة الجيدة من العناصر التي يمتلكها الفريق بقيادة الأرجنتيني بانينغا.

وفي المقابل يسعى الرائد للاستمرار بصحوته، ومواصلة النتائج الإيجابية لتحسين مركزه على جدول الترتيب، والابتعاد عن مناطق الخطر.

ويحل القادسية تاسع الترتيب برصيد 21 نقطة ضيفًا ثقيلاً على متذيل جدول الترتيب فريق ضمك برصيد 12 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويبحث الضيوف عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنهم في الجولات الأربع الماضية بإيقاف مسلسل نزيف النقاط من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، في حين يطمح أصحاب الضيافة لاستعادة توازنهم، ووقف هدر النقاط، وتحقيق الفوز الرابع هذا الموسم للهروب من قاع الترتيب.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
01:22 AM

"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

في ختام منافسات الجولة الـ17 لدوري المحترفين

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محمود الحمد - الرياض
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تُختتم مساء اليوم السبت منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مواجهتين، التفريط بالنقاط الثلاث ممنوع فيهما على اعتبار أن الفرق الأربعة المتنافسة تبحث عن تحسين مراكزها في جدول الترتيب.

ويستضيف الشباب متصدر جدول الترتيب (32نقطة) على ملعبه نظيره الرائد صاحب المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

ويتطلع الشباب إلى استعادة صدارته من خلال استغلال الروح المعنوية العالية للاعبيه؛ لمواصلة حصد الانتصارات للجولة الثالثة تواليًا بغية توسيع الفارق مع أقرب مطارديه لنقطتين، وأيضًا لتأكيد أن تعادله بالأنفاس الأخيرة في لقاء الفريقين بمنافسات الدور الأول لم يكن إلا مجرد تعثر لم يكن في الحسبان.

وقدّم الشباب أداء مميزًا في الدوري هذا الموسم؛ إذ حقق 9 انتصارات، وتعادل في خمس مباريات، وخسر مرتين. ويعود ذلك إلى المجموعة الجيدة من العناصر التي يمتلكها الفريق بقيادة الأرجنتيني بانينغا.

وفي المقابل يسعى الرائد للاستمرار بصحوته، ومواصلة النتائج الإيجابية لتحسين مركزه على جدول الترتيب، والابتعاد عن مناطق الخطر.

ويحل القادسية تاسع الترتيب برصيد 21 نقطة ضيفًا ثقيلاً على متذيل جدول الترتيب فريق ضمك برصيد 12 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويبحث الضيوف عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنهم في الجولات الأربع الماضية بإيقاف مسلسل نزيف النقاط من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، في حين يطمح أصحاب الضيافة لاستعادة توازنهم، ووقف هدر النقاط، وتحقيق الفوز الرابع هذا الموسم للهروب من قاع الترتيب.

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