أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (459297) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 44حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (538373) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8818) حالات وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 50 حالة.
"الصحة": تسجيل 37 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (459297) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 44حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (538373) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8818) حالات وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 50 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (459297) حالة.
"الصحة": تسجيل 37 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي (459297) حالة.
وقالت الوزارة إنه تمّ تسجيل 44حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي (538373) حالة، ولله الحمد.
وأكّدت "الصحة"، تسجيل 2 حالة وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى (8818) حالات وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 50 حالة.