ولي العهد يؤكد في كلمته على ضرورة الحل السياسي لليمن .. واستكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية

انطلاق الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية.

وقال سمو ولي العهد، في كلمته بمناسبة انطلاق قمة التعاون الخليجي الـ42، إن المملكة العربية السعودية مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وإنها مستمرة في إرساء الحوار لحل النزاعات.

وأكد سموه على ضرورة الوصول إلى حل سياسي في اليمن، مؤكداً أهمية استكمال الوحدة الخليجية وفق رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد سمو ولي العهد أن مجلس التعاون الخليجي حقق الكثير من الإنجازات، مشيراً إلى أهمية استقرار العراق.

وقد انطلقت الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور قادة ورؤساء وفود مجلس التعاون المشاركين في القمة.