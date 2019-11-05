"القاضي" يدشن حملة زراعة 10 آلاف شتلة بمنتزه الطائف الوطني "سيسد"

لحماية البيئة والحد من التلوث والوصول إلى موارد مستدامة تحقق الأمن المائي

دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، صباح اليوم الثلاثاء، نيابة عن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، حملةَ التشجير لزراعة ١٠ آلاف شتلة بمنتزه الطائف الوطني "سيسد"، التي ينظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع عدة جهات حكومية وبمشاركة عدد من طلاب وطالبات التعليم العام.

وأوضح المهندس هاني القاضي، أن المبادرة تهدف إلى حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تُحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، إلى أن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى الوعي ورفع نسبة الوعي المجتمعي بذلك؛ قائلًا: إن "أهم الطرق لرفع الوعي المجتمعي بذلك هي البرامج التطوعية وحملات التشجير بمشاركة أفراد المجتمع لزيادة وعيهم بأهميتها، وستتواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع عدد من الجهات بمحافظات المنطقة".

ويُعتبر متنزه الطائف الوطني متنزهًا طبيعيًّا شاسع المساحة وله طبيعة جغرافية مميزة؛ حيث تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات؛ مما جعله متنزهًا مرغوبًا لزوار المحافظة، ومن أهم المناطق السياحية في السعودية المميزة بطبيعتها الجميلة، كما يمتاز بما يتضمنه من ينابيع طبيعية، فيحتضن متنزه "سيسد" الوطني بالْتقاء عدد من أودية المنطقة مثل وادي العرج ووادي سيسد، إلى جانب وادي العرج المعروف.

وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري "سيسد" الشهير، الذي قام بإنشائه الصحابي معاوية بن أبي سفيان عام 677م.