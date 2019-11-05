النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القاضي" يدشن حملة زراعة 10 آلاف شتلة بمنتزه الطائف الوطني "سيسد"

لحماية البيئة والحد من التلوث والوصول إلى موارد مستدامة تحقق الأمن المائي

دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، صباح اليوم الثلاثاء، نيابة عن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، حملةَ التشجير لزراعة ١٠ آلاف شتلة بمنتزه الطائف الوطني "سيسد"، التي ينظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع عدة جهات حكومية وبمشاركة عدد من طلاب وطالبات التعليم العام.

وأوضح المهندس هاني القاضي، أن المبادرة تهدف إلى حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تُحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، إلى أن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى الوعي ورفع نسبة الوعي المجتمعي بذلك؛ قائلًا: إن "أهم الطرق لرفع الوعي المجتمعي بذلك هي البرامج التطوعية وحملات التشجير بمشاركة أفراد المجتمع لزيادة وعيهم بأهميتها، وستتواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع عدد من الجهات بمحافظات المنطقة".

ويُعتبر متنزه الطائف الوطني متنزهًا طبيعيًّا شاسع المساحة وله طبيعة جغرافية مميزة؛ حيث تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات؛ مما جعله متنزهًا مرغوبًا لزوار المحافظة، ومن أهم المناطق السياحية في السعودية المميزة بطبيعتها الجميلة، كما يمتاز بما يتضمنه من ينابيع طبيعية، فيحتضن متنزه "سيسد" الوطني بالْتقاء عدد من أودية المنطقة مثل وادي العرج ووادي سيسد، إلى جانب وادي العرج المعروف.

وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري "سيسد" الشهير، الذي قام بإنشائه الصحابي معاوية بن أبي سفيان عام 677م.

وزارة البيئة والمياه والزراعة الطائف منتزه الطائف الوطني سيسد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القاضي" يدشن حملة زراعة 10 آلاف شتلة بمنتزه الطائف الوطني "سيسد"
سبق

دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، صباح اليوم الثلاثاء، نيابة عن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، حملةَ التشجير لزراعة ١٠ آلاف شتلة بمنتزه الطائف الوطني "سيسد"، التي ينظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع عدة جهات حكومية وبمشاركة عدد من طلاب وطالبات التعليم العام.

وأوضح المهندس هاني القاضي، أن المبادرة تهدف إلى حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تُحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، إلى أن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى الوعي ورفع نسبة الوعي المجتمعي بذلك؛ قائلًا: إن "أهم الطرق لرفع الوعي المجتمعي بذلك هي البرامج التطوعية وحملات التشجير بمشاركة أفراد المجتمع لزيادة وعيهم بأهميتها، وستتواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع عدد من الجهات بمحافظات المنطقة".

ويُعتبر متنزه الطائف الوطني متنزهًا طبيعيًّا شاسع المساحة وله طبيعة جغرافية مميزة؛ حيث تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات؛ مما جعله متنزهًا مرغوبًا لزوار المحافظة، ومن أهم المناطق السياحية في السعودية المميزة بطبيعتها الجميلة، كما يمتاز بما يتضمنه من ينابيع طبيعية، فيحتضن متنزه "سيسد" الوطني بالْتقاء عدد من أودية المنطقة مثل وادي العرج ووادي سيسد، إلى جانب وادي العرج المعروف.

وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري "سيسد" الشهير، الذي قام بإنشائه الصحابي معاوية بن أبي سفيان عام 677م.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:10 AM

"القاضي" يدشن حملة زراعة 10 آلاف شتلة بمنتزه الطائف الوطني "سيسد"

لحماية البيئة والحد من التلوث والوصول إلى موارد مستدامة تحقق الأمن المائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
720

دشن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، صباح اليوم الثلاثاء، نيابة عن مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي، حملةَ التشجير لزراعة ١٠ آلاف شتلة بمنتزه الطائف الوطني "سيسد"، التي ينظمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع عدة جهات حكومية وبمشاركة عدد من طلاب وطالبات التعليم العام.

وأوضح المهندس هاني القاضي، أن المبادرة تهدف إلى حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تُحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، إلى أن عمليات الاهتمام بالبيئة تحتاج إلى الوعي ورفع نسبة الوعي المجتمعي بذلك؛ قائلًا: إن "أهم الطرق لرفع الوعي المجتمعي بذلك هي البرامج التطوعية وحملات التشجير بمشاركة أفراد المجتمع لزيادة وعيهم بأهميتها، وستتواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع عدد من الجهات بمحافظات المنطقة".

ويُعتبر متنزه الطائف الوطني متنزهًا طبيعيًّا شاسع المساحة وله طبيعة جغرافية مميزة؛ حيث تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات؛ مما جعله متنزهًا مرغوبًا لزوار المحافظة، ومن أهم المناطق السياحية في السعودية المميزة بطبيعتها الجميلة، كما يمتاز بما يتضمنه من ينابيع طبيعية، فيحتضن متنزه "سيسد" الوطني بالْتقاء عدد من أودية المنطقة مثل وادي العرج ووادي سيسد، إلى جانب وادي العرج المعروف.

وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري "سيسد" الشهير، الذي قام بإنشائه الصحابي معاوية بن أبي سفيان عام 677م.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,695
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,954
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,368
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,586

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة