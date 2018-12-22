النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 252 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 109 خلال الـ24 ساعة الماضية

"فلكية جدة": "الدورة الشمسية" الجديدة تنبض بالحياة للمرة الأولى منذ 4 سنوات

"أبوزاهرة": التنبؤ بها يعطي فكرة تقريبية عن تكرار عواصف الطقس الفضائي

رصد صباح اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 وجود تسع مجموعات بقع شمسية مما يوجِد جزرا مغناطيسية على سطح الشمس للمرة الأولى منذ أكثر 4 سنوات، وهذه علامة بأن الدورة الشمسية الجديدة الخامسة والعشرين تنبض بالحياة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن ظهور عديد من المناطق النشطة في وقت واحد يدل على أن الدورة الشمسية تكتسب القوة والتي يتوقع أن تصل ذروة نشاطها في يوليو 2025 (± 8 أشهر) بعدد بقع يبلغ 115(± 10)، ويتفق السلوك الحالي للشمس مع بداية مبكرة بالقرب من البداية المتوقعة، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، يمكن أن تصل الدورة الشمسية إلى ذروتها في وقت مبكر من عام 2024.

ولفت إلى أن البقع الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمسي الذي يسمى "الفوتوسفير" أو كرة الضوء" وتظهر البقع مظلمة مقارنة بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس، تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي حيث يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها.

وأضاف أبوزاهرة، معظم البقع الشمسية تمتلك اثنين من الأقطاب أحدهما (موجب) شمالي والآخر (سالب) جنوبي، والبقعة الموجودة الآن تمتلك مجالاً مغناطيسياً بسيطاً وليست لديها فرصة لإحداث توهجات قوية في الوقت الحالي.

وتابع، يمكن لكل شخص يمتلك تلسكوباً مزوداً بفلتر خاص بالشمس أو تلسكوباً شمسياً مراقبة تلك البقع خلال الساعات والأيام المقبلة، مضيفاً أن التنبؤ بالدورة الشمسية يعطي فكرة تقريبية عن تكرار عواصف الطقس الفضائي بجميع أنواعها، من الاضطرابات الراديوية إلى العواصف الجيومغناطيسية والعواصف الإشعاعية الشمسية، ويتم استخدام تلك التنبؤات من عدة جهات لتحديد التأثير المحتمل للطقس الفضائي في السنوات القادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة": "الدورة الشمسية" الجديدة تنبض بالحياة للمرة الأولى منذ 4 سنوات
سبق

رصد صباح اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 وجود تسع مجموعات بقع شمسية مما يوجِد جزرا مغناطيسية على سطح الشمس للمرة الأولى منذ أكثر 4 سنوات، وهذه علامة بأن الدورة الشمسية الجديدة الخامسة والعشرين تنبض بالحياة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن ظهور عديد من المناطق النشطة في وقت واحد يدل على أن الدورة الشمسية تكتسب القوة والتي يتوقع أن تصل ذروة نشاطها في يوليو 2025 (± 8 أشهر) بعدد بقع يبلغ 115(± 10)، ويتفق السلوك الحالي للشمس مع بداية مبكرة بالقرب من البداية المتوقعة، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، يمكن أن تصل الدورة الشمسية إلى ذروتها في وقت مبكر من عام 2024.

ولفت إلى أن البقع الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمسي الذي يسمى "الفوتوسفير" أو كرة الضوء" وتظهر البقع مظلمة مقارنة بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس، تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي حيث يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها.

وأضاف أبوزاهرة، معظم البقع الشمسية تمتلك اثنين من الأقطاب أحدهما (موجب) شمالي والآخر (سالب) جنوبي، والبقعة الموجودة الآن تمتلك مجالاً مغناطيسياً بسيطاً وليست لديها فرصة لإحداث توهجات قوية في الوقت الحالي.

وتابع، يمكن لكل شخص يمتلك تلسكوباً مزوداً بفلتر خاص بالشمس أو تلسكوباً شمسياً مراقبة تلك البقع خلال الساعات والأيام المقبلة، مضيفاً أن التنبؤ بالدورة الشمسية يعطي فكرة تقريبية عن تكرار عواصف الطقس الفضائي بجميع أنواعها، من الاضطرابات الراديوية إلى العواصف الجيومغناطيسية والعواصف الإشعاعية الشمسية، ويتم استخدام تلك التنبؤات من عدة جهات لتحديد التأثير المحتمل للطقس الفضائي في السنوات القادمة.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:54 AM

"فلكية جدة": "الدورة الشمسية" الجديدة تنبض بالحياة للمرة الأولى منذ 4 سنوات

"أبوزاهرة": التنبؤ بها يعطي فكرة تقريبية عن تكرار عواصف الطقس الفضائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,601

رصد صباح اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 وجود تسع مجموعات بقع شمسية مما يوجِد جزرا مغناطيسية على سطح الشمس للمرة الأولى منذ أكثر 4 سنوات، وهذه علامة بأن الدورة الشمسية الجديدة الخامسة والعشرين تنبض بالحياة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إن ظهور عديد من المناطق النشطة في وقت واحد يدل على أن الدورة الشمسية تكتسب القوة والتي يتوقع أن تصل ذروة نشاطها في يوليو 2025 (± 8 أشهر) بعدد بقع يبلغ 115(± 10)، ويتفق السلوك الحالي للشمس مع بداية مبكرة بالقرب من البداية المتوقعة، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، يمكن أن تصل الدورة الشمسية إلى ذروتها في وقت مبكر من عام 2024.

ولفت إلى أن البقع الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمسي الذي يسمى "الفوتوسفير" أو كرة الضوء" وتظهر البقع مظلمة مقارنة بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس، تتشكل هذه البقع عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي حيث يكبح (الحمل الحراري) وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها.

وأضاف أبوزاهرة، معظم البقع الشمسية تمتلك اثنين من الأقطاب أحدهما (موجب) شمالي والآخر (سالب) جنوبي، والبقعة الموجودة الآن تمتلك مجالاً مغناطيسياً بسيطاً وليست لديها فرصة لإحداث توهجات قوية في الوقت الحالي.

وتابع، يمكن لكل شخص يمتلك تلسكوباً مزوداً بفلتر خاص بالشمس أو تلسكوباً شمسياً مراقبة تلك البقع خلال الساعات والأيام المقبلة، مضيفاً أن التنبؤ بالدورة الشمسية يعطي فكرة تقريبية عن تكرار عواصف الطقس الفضائي بجميع أنواعها، من الاضطرابات الراديوية إلى العواصف الجيومغناطيسية والعواصف الإشعاعية الشمسية، ويتم استخدام تلك التنبؤات من عدة جهات لتحديد التأثير المحتمل للطقس الفضائي في السنوات القادمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,793
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,919
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,549
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,464

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة