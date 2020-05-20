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رئاسة الحرمين تطرح وظيفتين شاغرتين

على المرتبتين "14 و13" في مكة المكرمة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفر وظيفتين شاغرتين هما "مدير عام التشغيل والصيانة بالمرتبة 14 ومقرها مكة المكرمة"، و"مدير عام الدراسات والمشاريع بالمرتبة 13 ومقرها مكة المكرمة".

وقالت الرئاسة: التقديم على هاتين الوظيفتين بدأ من 20/ 9/ 1441 حتى 19/ 10/ 1441هـ وذلك عن طريق نقل الخدمات، أو عن طريق نقل الترقية للوظائف الموضحة أعلاه.

واشترطت الرئاسة في المتقدم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية، وأن تتوفر لديه الخبرات المناسبة لشغل الوظائف العليا، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي للسنتين الأخيرة عن ممتاز، وأن تتوفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في النظام واللوائح التشغيلية بالموارد البشرية واجتياز المقابلة الشخصية.


وأوضحت أن آلية التقديم تكون بالدخول على الرابط www.gph.gov.sa لإكمال البيانات المطلوبة للوظيفة واختيار أيقونة الخدمات واختيار أيقونة "تقديم على الوظائف المعلنة".

وأشارت إلى أنه في حال الرغبة في الاستفسار يمكن التواصل على البريد الإلكتروني f.aloweidi@gph.gov.sa.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين تطرح وظيفتين شاغرتين
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفر وظيفتين شاغرتين هما "مدير عام التشغيل والصيانة بالمرتبة 14 ومقرها مكة المكرمة"، و"مدير عام الدراسات والمشاريع بالمرتبة 13 ومقرها مكة المكرمة".

وقالت الرئاسة: التقديم على هاتين الوظيفتين بدأ من 20/ 9/ 1441 حتى 19/ 10/ 1441هـ وذلك عن طريق نقل الخدمات، أو عن طريق نقل الترقية للوظائف الموضحة أعلاه.

واشترطت الرئاسة في المتقدم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية، وأن تتوفر لديه الخبرات المناسبة لشغل الوظائف العليا، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي للسنتين الأخيرة عن ممتاز، وأن تتوفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في النظام واللوائح التشغيلية بالموارد البشرية واجتياز المقابلة الشخصية.


وأوضحت أن آلية التقديم تكون بالدخول على الرابط www.gph.gov.sa لإكمال البيانات المطلوبة للوظيفة واختيار أيقونة الخدمات واختيار أيقونة "تقديم على الوظائف المعلنة".

وأشارت إلى أنه في حال الرغبة في الاستفسار يمكن التواصل على البريد الإلكتروني f.aloweidi@gph.gov.sa.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
05:48 PM

رئاسة الحرمين تطرح وظيفتين شاغرتين

على المرتبتين "14 و13" في مكة المكرمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
11,651

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفر وظيفتين شاغرتين هما "مدير عام التشغيل والصيانة بالمرتبة 14 ومقرها مكة المكرمة"، و"مدير عام الدراسات والمشاريع بالمرتبة 13 ومقرها مكة المكرمة".

وقالت الرئاسة: التقديم على هاتين الوظيفتين بدأ من 20/ 9/ 1441 حتى 19/ 10/ 1441هـ وذلك عن طريق نقل الخدمات، أو عن طريق نقل الترقية للوظائف الموضحة أعلاه.

واشترطت الرئاسة في المتقدم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لائقاً طبياً، وألا يقل المؤهل العلمي عن الشهادة الجامعية، وأن تتوفر لديه الخبرات المناسبة لشغل الوظائف العليا، وألا يقل تقويم أدائه الوظيفي للسنتين الأخيرة عن ممتاز، وأن تتوفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في النظام واللوائح التشغيلية بالموارد البشرية واجتياز المقابلة الشخصية.


وأوضحت أن آلية التقديم تكون بالدخول على الرابط www.gph.gov.sa لإكمال البيانات المطلوبة للوظيفة واختيار أيقونة الخدمات واختيار أيقونة "تقديم على الوظائف المعلنة".

وأشارت إلى أنه في حال الرغبة في الاستفسار يمكن التواصل على البريد الإلكتروني f.aloweidi@gph.gov.sa.

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