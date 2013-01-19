الرياض في مرمى العاصفة "والأرصاد" تتفاعل بـ"تحذير"

حالة انعدام للرؤية تبدأ 11 صباحاً وتتواصل حتى الثالثة عصراً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، تحذيراً لمنطقة الرياض يشمل العاصمة، من حالة انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتواصل حتى الثالثة عصراً.

وشمل التحذير: (المجمعة، والزلفي، والخرج، وشقراء، والعاصمة، والقويعية، والأجزاء المجاورة).

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، موجةً هوائيةً باردة تُصحَب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتيْ تبوك وحائل، قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية)، يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتيْ: المدينة المنورة، ومكة المكرمة.