الأول من نوعه في المنطقة .. نجران تواعد انطلاقة "الملتقى الصحي" غداً

فعاليات يحضرها نخبة متخصصة .. 9 برامج معتمدة و"سبق" ترعى إعلامياً

ينطلق غداً الثلاثاء؛ ملتقى نجران الصحي الأول، بقاعة الأمير مشعل للمؤتمرات، تحت رعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وبحضور مدير عام صحة منطقتي عسير ونجران خالد بن عايض العسيري؛ ونائب مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم؛ وعدد من المختصين في مجال الصحة والمستثمرين في القطاع الصحي وقيادات الصحة في نجران.

ويشارك في فعاليات الملتقى، الذي ترعاه "سبق" إعلامياً، عديدٌ من الجهات ذات العلاقة في المجال الصحي، ونخبة من المختصين في مجال الصحة؛ لمناقشة عدد من المحاور ذات الصلة.

ويقدم "ملتقى نجران الصحي الأول" 9 برامج علمية معتمدة بواقع 101 ساعة تعليماً طبياً مستمراً خلال الفترة من ١٩ - ٢١ نوفمبر ٢٠١٩ م.

ويهدف الملتقى، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، إلى تعزيز الصحة ورفع الجانب التوعوي، وتحقيق التنمية الصحية المجتمعية والتكامل، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وعرض الحلول المبتكرة لتحسين الخدمات الصحية، وعقد شراكات مجتمعية.

من جهته، قال المتحدث الرسمي لصحة نجران علي آل جليدان؛ لـ"سبق"، إن صحة نجران تسعى من خلال هذا الملتقى لتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وجذب المستثمرين لنجران، مع تسهيل السبل كافة لتشجيعهم على الاستثمار ومنحهم الفرص المناسبة لزيادة الشراكة والتعاون.