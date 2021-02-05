موسكو تطرد دبلوماسيين شاركوا في مظاهرات داعمة لـ"نافالني"

ضمن احتجاجها على البعثات "الألمانية والسويدية والبولندية"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد ثلاثة موظفين في البعثات الدبلوماسية الألمانية والسويدية والبولندية؛ على خلفية مشاركتهم في المظاهرات غير المرخصة؛ دعمًا للمعارض المعتقل أليكسي نافالني.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، وفق "روسيا اليوم"، إنها استدعت سفير المملكة السويدية والقائم بأعمال جمهورية بولندا ومبعوث سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأبلغتهم باحتجاجها "على المشاركة المسجلة لموظفين في القنصليتين العامتين السويدية والبولندية في سان بطرسبورغ والسفارة الألمانية في موسكو في المظاهرات غير الشرعية يوم 23 يناير 2021".

وأكدت أن مثل هذه التصرفات تعتبر غير مقبولة وتتناقض مع "الصفات الدبلوماسية".

وأردف بيان الخارجية الروسية: تم إعلان الدبلوماسيين المشاركين في المظاهرات غير الشرعية شخصيات غير مرغوب فيها بالتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والتي تم توقيعها في 18 أبريل 1961.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توجيههم بمغادرة أراضي روسيا الاتحادية في أقرب وقت.

وقالت الوزارة إن الجانب الروسي يتوقع أن تلتزم البعثات الدبلوماسية السويدية والبولندية والألمانية، مع أفرادها، بأحكام القانون الدولي بشكل تام.

