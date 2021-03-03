كولومبيا تسمح بحضور 30% من الجماهير في بطولة كوبا أمريكا

بمشاركة الأرجنتين في الاستضافة

‬كشف وزير الرياضة الكولومبي أن بلاده ستسمح بحضور جماهيري بنسبة 30% من سعة الملاعب؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، التي تستضيفها إلى جانب الأرجنتين.

وقال أرنستو لوسينا: نحن بصدد العمل على البروتوكول الصحي للسماح بنسبة 30% من سعة الملاعب، وقد ترتفع هذه النسبة إذا سارت خطة كولومبيا في التلقيح بحسب البرنامج الموضوع لها وفي حال تراجعت نسبة الإصابات.

وتقام كوبا أمريكا التي تأجلت من العام الماضي؛ بسبب جائحة كوفيد-19 في الفترة من 11 يونيو إلى العاشر من يوليو المقبلين، وهي المرة الأولى التي تقام في دولتين.