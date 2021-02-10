جازان.. أمطار رعدية ورياح تتواصل حتى 8 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل 4 محافظات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية مع تدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.