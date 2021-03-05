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الكويت تدين محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في السعودية

أكدت تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفظ أمنها

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة المليشيا تصعيدها الخطير، وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية، وتقويض استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني.


وجددت الوزارة تضامن الكويت مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت تدين محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في السعودية
سبق

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة المليشيا تصعيدها الخطير، وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية، وتقويض استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني.


وجددت الوزارة تضامن الكويت مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
06:29 PM

الكويت تدين محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في السعودية

أكدت تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءات حفظ أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والمناطق المدنية بالمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الجرائم يؤكد مواصلة المليشيا تصعيدها الخطير، وعزمها الإضرار بأمن المملكة العربية السعودية، وتقويض استقرار المنطقة وتحديها للقانون الدولي والإنساني.


وجددت الوزارة تضامن الكويت مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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