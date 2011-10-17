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متحدث "الحج والعمرة": تجاوزنا 32 بليون تصريح عبر توكلنا خلال أكثر من عام

ما زالت عملية إصدار التصاريح من خلال اعتمرنا وتوكلنا شرطاً أساسياً للعمرة والصلاة

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام بن سعيد، أن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي تم تفعيله صباح اليوم الأحد، جاء نتيجة التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وأضاف في تصريح لقناة "الإخبارية"، أنه خلال أكثر من عام تجاوزنا 32 بليون تصريح من خلال تطبيق توكلنا، وهذا ما يعطينا الدافع لتحسين المكتسبات الإيجابية التي حققنها في المراحل السابقة.

تابع: "ما زالت عملية إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، شرطاً أساسياً لإصدار التصاريح ودخول الحرمين الشريفين، لأداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة للمسجد النبوي، وذلك لتنظيم عمليات الوصول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الحج والعمرة": تجاوزنا 32 بليون تصريح عبر توكلنا خلال أكثر من عام
سبق

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام بن سعيد، أن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي تم تفعيله صباح اليوم الأحد، جاء نتيجة التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وأضاف في تصريح لقناة "الإخبارية"، أنه خلال أكثر من عام تجاوزنا 32 بليون تصريح من خلال تطبيق توكلنا، وهذا ما يعطينا الدافع لتحسين المكتسبات الإيجابية التي حققنها في المراحل السابقة.

تابع: "ما زالت عملية إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، شرطاً أساسياً لإصدار التصاريح ودخول الحرمين الشريفين، لأداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة للمسجد النبوي، وذلك لتنظيم عمليات الوصول.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
11:05 AM

متحدث "الحج والعمرة": تجاوزنا 32 بليون تصريح عبر توكلنا خلال أكثر من عام

ما زالت عملية إصدار التصاريح من خلال اعتمرنا وتوكلنا شرطاً أساسياً للعمرة والصلاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام بن سعيد، أن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي تم تفعيله صباح اليوم الأحد، جاء نتيجة التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وأضاف في تصريح لقناة "الإخبارية"، أنه خلال أكثر من عام تجاوزنا 32 بليون تصريح من خلال تطبيق توكلنا، وهذا ما يعطينا الدافع لتحسين المكتسبات الإيجابية التي حققنها في المراحل السابقة.

تابع: "ما زالت عملية إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، شرطاً أساسياً لإصدار التصاريح ودخول الحرمين الشريفين، لأداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة للمسجد النبوي، وذلك لتنظيم عمليات الوصول.

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