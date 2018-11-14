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ضمن "غذاؤكم أمانة".. إغلاق مطعمين ومصادرة مواد غذائية فاسدة في بارق

نفّذتها البلدية بتوجيه رئيسها.. واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين

أغلقت بلدية بارق، مطعمين وبوفيهاً ومركز تموينات غذائية، وصادرت 24 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، و11 لتراً من الزيوت والألبان غير الصالحة.

وتُواصل فِرَق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق جولاتها الرقابية الصحية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، بتوجيه ومتابعة رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، داخل "بارق مركز ثلوث المنظر ومركز جمعة ربيعة".

وقال رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري: مراقبو القسم نفّذوا على مدار الأمس واليوم، جولاتهم الرقابية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" واستهدفوا المطاعم والبوفيهات ومراكز بيع التموينات الغذائية.

وأضاف: تم رصد 20 مخالفة صحية ومصادرة 10 دجاجات سبَق طهوها وأصبحت غير طازجة، و24 كجم من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية و11 لتراً من الزيوت والألبان غير الصالحة.

وأردف: تم إغلاق مطعمين وبوفيهاً ومركز تموينات غذائية.

وتابع: ستتواصل الجولات الرقابية في الصباح والمساء وسيعاقب المخالفون بحسب الأنظمة واللوائح البلدية للحفاظ على سلامة المواطن.

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ضمن "غذاؤكم أمانة".. إغلاق مطعمين ومصادرة مواد غذائية فاسدة في بارق
سبق

أغلقت بلدية بارق، مطعمين وبوفيهاً ومركز تموينات غذائية، وصادرت 24 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، و11 لتراً من الزيوت والألبان غير الصالحة.

وتُواصل فِرَق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق جولاتها الرقابية الصحية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، بتوجيه ومتابعة رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، داخل "بارق مركز ثلوث المنظر ومركز جمعة ربيعة".

وقال رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري: مراقبو القسم نفّذوا على مدار الأمس واليوم، جولاتهم الرقابية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" واستهدفوا المطاعم والبوفيهات ومراكز بيع التموينات الغذائية.

وأضاف: تم رصد 20 مخالفة صحية ومصادرة 10 دجاجات سبَق طهوها وأصبحت غير طازجة، و24 كجم من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية و11 لتراً من الزيوت والألبان غير الصالحة.

وأردف: تم إغلاق مطعمين وبوفيهاً ومركز تموينات غذائية.

وتابع: ستتواصل الجولات الرقابية في الصباح والمساء وسيعاقب المخالفون بحسب الأنظمة واللوائح البلدية للحفاظ على سلامة المواطن.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
01:04 PM

ضمن "غذاؤكم أمانة".. إغلاق مطعمين ومصادرة مواد غذائية فاسدة في بارق

نفّذتها البلدية بتوجيه رئيسها.. واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين

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عبدالعزيز الشهري - بارق
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أغلقت بلدية بارق، مطعمين وبوفيهاً ومركز تموينات غذائية، وصادرت 24 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، و11 لتراً من الزيوت والألبان غير الصالحة.

وتُواصل فِرَق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق جولاتها الرقابية الصحية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، بتوجيه ومتابعة رئيس البلدية أحمد عوض البارقي، داخل "بارق مركز ثلوث المنظر ومركز جمعة ربيعة".

وقال رئيس قسم صحة البيئة محمد الشهري: مراقبو القسم نفّذوا على مدار الأمس واليوم، جولاتهم الرقابية ضمن حملة "غذاؤكم أمانة" واستهدفوا المطاعم والبوفيهات ومراكز بيع التموينات الغذائية.

وأضاف: تم رصد 20 مخالفة صحية ومصادرة 10 دجاجات سبَق طهوها وأصبحت غير طازجة، و24 كجم من المواد الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية و11 لتراً من الزيوت والألبان غير الصالحة.

وأردف: تم إغلاق مطعمين وبوفيهاً ومركز تموينات غذائية.

وتابع: ستتواصل الجولات الرقابية في الصباح والمساء وسيعاقب المخالفون بحسب الأنظمة واللوائح البلدية للحفاظ على سلامة المواطن.

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