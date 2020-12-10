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وزير الصحة يمدد تكليف "القحطاني" مديراً لصحة الطائف لمدة عام

‫ أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فواز الربيعة قراراً بتمديد تكليف سعيد جابر القحطاني للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لمدة عام.

اسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتهنئة للاستاذ سعيد القحطاني على هذه الثقة متمنيه له التوفيق.

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وزير الصحة يمدد تكليف "القحطاني" مديراً لصحة الطائف لمدة عام
سبق

‫ أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فواز الربيعة قراراً بتمديد تكليف سعيد جابر القحطاني للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لمدة عام.

اسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتهنئة للاستاذ سعيد القحطاني على هذه الثقة متمنيه له التوفيق.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
12:46 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
03:25 PM

وزير الصحة يمدد تكليف "القحطاني" مديراً لصحة الطائف لمدة عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‫ أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فواز الربيعة قراراً بتمديد تكليف سعيد جابر القحطاني للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لمدة عام.

اسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتهنئة للاستاذ سعيد القحطاني على هذه الثقة متمنيه له التوفيق.

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