وزير الصحة يمدد تكليف "القحطاني" مديراً لصحة الطائف لمدة عام

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فواز الربيعة قراراً بتمديد تكليف سعيد جابر القحطاني للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لمدة عام.
اسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتهنئة للاستاذ سعيد القحطاني على هذه الثقة متمنيه له التوفيق.
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فواز الربيعة قراراً بتمديد تكليف سعيد جابر القحطاني للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لمدة عام.
اسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتهنئة للاستاذ سعيد القحطاني على هذه الثقة متمنيه له التوفيق.
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فواز الربيعة قراراً بتمديد تكليف سعيد جابر القحطاني للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لمدة عام.
اسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتهنئة للاستاذ سعيد القحطاني على هذه الثقة متمنيه له التوفيق.
أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فواز الربيعة قراراً بتمديد تكليف سعيد جابر القحطاني للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لمدة عام.
اسرة تحرير "سبق" تتقدم بالتهنئة للاستاذ سعيد القحطاني على هذه الثقة متمنيه له التوفيق.