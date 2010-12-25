تنبيه لمركز الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تستمر حتى الساعة السادسة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد البيئية، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.
تنبيه لمركز الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-12-25
أصدر المركز الوطني للأرصاد البيئية، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.
25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
01:46 PM
تنبيه لمركز الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
أصدر المركز الوطني للأرصاد البيئية، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وخيبر.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.