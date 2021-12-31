النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التوترات في أوكرانيا هل تؤدي إلى انهيار العلاقات بين القطبين العالميين؟

مهاتفة الـ 50 دقيقة بين "بايدن" و"بوتين"

شهد الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، الذي استمر 50 دقيقة، تحذيرات وتوترات وتهديدات بانهيار كامل في العلاقات بين البلدين
الرئيس الروسي حذر الرئيس الأمريكي، من أن فرض عقوبات جديدة على بلاده بسبب التوترات في أوكرانيا، قد يؤدي إلى انهيار كامل في العلاقات بين القطبين العالميين، طبقاً لـ"بي بي سي".
الرئيسان ناقشا في الاتصال التوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا في محاولة تهدف إلى فتح الباب أمام حل دبلوماسي في محادثات رسمية الشهر المقبل.
الرئيس بوتين قال إن مثل هذه العقوبات ستكون "خطأ فادحًا".

وأخبر بايدن بوتين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بحزم على أي غزو لأوكرانيا.
وعلى الرغم من أن الجانبين تبادلا التحذيرات خلال المكالمة، قال مستشار السياسة الخارجية الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين بعد فترة وجيزة من ذلك أن بوتين "سعيد" بالمحادثة، وأضاف أنها أوجدت "خلفية جيدة" للمحادثات المستقبلية.
وقال مسؤول أمريكي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن اللهجة كانت "جادة وموضوعية".
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي "أكد الرئيس بايدن أن التقدم الجوهري في هذه الحوارات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من التهدئة".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
التوترات في أوكرانيا هل تؤدي إلى انهيار العلاقات بين القطبين العالميين؟
سبق

شهد الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، الذي استمر 50 دقيقة، تحذيرات وتوترات وتهديدات بانهيار كامل في العلاقات بين البلدين
الرئيس الروسي حذر الرئيس الأمريكي، من أن فرض عقوبات جديدة على بلاده بسبب التوترات في أوكرانيا، قد يؤدي إلى انهيار كامل في العلاقات بين القطبين العالميين، طبقاً لـ"بي بي سي".
الرئيسان ناقشا في الاتصال التوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا في محاولة تهدف إلى فتح الباب أمام حل دبلوماسي في محادثات رسمية الشهر المقبل.
الرئيس بوتين قال إن مثل هذه العقوبات ستكون "خطأ فادحًا".

وأخبر بايدن بوتين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بحزم على أي غزو لأوكرانيا.
وعلى الرغم من أن الجانبين تبادلا التحذيرات خلال المكالمة، قال مستشار السياسة الخارجية الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين بعد فترة وجيزة من ذلك أن بوتين "سعيد" بالمحادثة، وأضاف أنها أوجدت "خلفية جيدة" للمحادثات المستقبلية.
وقال مسؤول أمريكي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن اللهجة كانت "جادة وموضوعية".
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي "أكد الرئيس بايدن أن التقدم الجوهري في هذه الحوارات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من التهدئة".

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
01:23 PM

التوترات في أوكرانيا هل تؤدي إلى انهيار العلاقات بين القطبين العالميين؟

مهاتفة الـ 50 دقيقة بين "بايدن" و"بوتين"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,716

شهد الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، الذي استمر 50 دقيقة، تحذيرات وتوترات وتهديدات بانهيار كامل في العلاقات بين البلدين
الرئيس الروسي حذر الرئيس الأمريكي، من أن فرض عقوبات جديدة على بلاده بسبب التوترات في أوكرانيا، قد يؤدي إلى انهيار كامل في العلاقات بين القطبين العالميين، طبقاً لـ"بي بي سي".
الرئيسان ناقشا في الاتصال التوترات المتصاعدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا في محاولة تهدف إلى فتح الباب أمام حل دبلوماسي في محادثات رسمية الشهر المقبل.
الرئيس بوتين قال إن مثل هذه العقوبات ستكون "خطأ فادحًا".

وأخبر بايدن بوتين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بحزم على أي غزو لأوكرانيا.
وعلى الرغم من أن الجانبين تبادلا التحذيرات خلال المكالمة، قال مستشار السياسة الخارجية الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين بعد فترة وجيزة من ذلك أن بوتين "سعيد" بالمحادثة، وأضاف أنها أوجدت "خلفية جيدة" للمحادثات المستقبلية.
وقال مسؤول أمريكي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن اللهجة كانت "جادة وموضوعية".
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي "أكد الرئيس بايدن أن التقدم الجوهري في هذه الحوارات لا يمكن أن يحدث إلا في بيئة من التهدئة".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,076
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,107
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,649
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,550

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة