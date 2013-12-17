اتفاقية تفاهم بين "تقني تبوك" ومصنع "مصدر" للألواح الشمسية

تُعنى بالتوظيف المباشر لخريجي الكليات

وقعت اليوم الخميس الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، ومصنع "مصدر للألواح الشمسية المملوك لشركة بن عميرة القابضة"؛ "اتفاقية تفاهم".



ويعتبر مصنع "مصدر" أحد أكبر المصانع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وتهدف الاتفاقية إلى توظيف خريجي التدريب التقني في مجال الطاقة المتجددة، والكهرباء، والمحاسبة، والإلكترونيات، والإدارة المكتبية.



وقّع الاتفاقية من جانب "التدريب التقني والمهني" مدير عام الإدارة المهندس علي البلوي.



فيما وقعها من جانب المصنع، شركة "مصدر"، مسؤول الموارد البشرية بالشركة يزيد بن بدر بن عميرة.



وبيّن المهندس "البلوي" أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات الإدارة التي تسعد بأن تكون مخرجاتها جزءًا من مدخلات بناء أحد أكبر المشروعات الوطنية بالشرق الأوسط، إضافة إلى حرصها على تغذية كل القطاعات بالكوادر المؤهلة والمدربة.



وقال: إن هذه الاتفاقية تأتي استشعارًا للدور التكاملي بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني وشركائها في القطاع الخاص، للإسهام في التنمية الوطنية، وتأكيدًا لدعم رؤية المملكة 2030.



وأضاف: يُعد تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلًا نوعيًا؛ ليكونوا قادرين على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة، هو الهدف الرئيس للرؤية.



وأشار إلى أن الإدارة تسعد دائمًا بأية اتفاقات وتعاون من دورها الإسهام في إيجاد فرص وظيفية في مختلف التخصصات لخريجيها.



من جهته ثمن "ابن عميرة" للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، دورها في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المميزة.



ووصف هذه الاتفاقية بالإنجاز المهم الذي يهدف إلى المساعدة في توفير فرص العمل الجديدة التي ستحتاجها الشركة، والقوى العاملة بها على المدى القريب والبعيد.