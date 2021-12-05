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جريمةٌ غامضة.. 5 قتلى بينهم أطفال في منزل بألمانيا

الشرطة عثرت عليهم مع آثار لطلقات نارية وطعنات

مع آثار لطلقات نارية وطعنات، عثرت الشرطة على جثث رجل وامرأة وثلاثة أطفال في مسكن ببلدة جنوبي العاصمة برلين. وكان متصل بالشرطة قد ذكر أنه غير معتاد على عدم رؤية سكان هذا المنزل؛ لتأتي الشرطة وتعثر على الجثث.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، عثرت الشرطة الألمانية على خمسة قتلى داخل مبنى سكني بحي "زينتسيغ" ببلدة كونيغس فوسترهاوزن، جنوبي العاصمة برلين.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قال متحدث باسم الشرطة أمس السبت: إن السلطات تَلَقّت مكالمة ظهر اليوم، ذكر فيها المتصل أنه غير معتاد على عدم رؤية سكان هذا المنزل. وأضاف المتحدث: "نعتقد أنها جريمة قتل".

وتواجد مسؤولو الطب الشرعي في الموقع، وقال المتحدث إنه تم إغلاق الشارع الكائن في المبنى السكني. ولم تُدلِ الشرطة بمزيد من البيانات عن الواقعة حتى الآن. وأوضح الادعاء العام والشرطة أن القتلى الخمسة هم شخصان بالغان في الأربعين من العمر، وثلاثة أطفال في سن 4 و8 و10 سنوات.

ووُجد على الجثث آثار إصابات بأعيرة نارية وطعن. وشرعت السلطات في مباشرة التحقيقات الجنائية التي لا تزال متواصلة، كما تَوَجه فنيون جنائيون، بالإضافة إلى خبير من معهد براندنبورج للطب الشرعي.

وكان بيان صحفي قد ذكر أن شهود عيان عثروا على أشخاص لا حِرَاك بهم داخل المبنى السكني، وأن الشرطة وصلت بعد ذلك، وتَبَيّن لها أن هؤلاء الأشخاص قد فارقوا الحياة.

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جريمةٌ غامضة.. 5 قتلى بينهم أطفال في منزل بألمانيا
سبق

مع آثار لطلقات نارية وطعنات، عثرت الشرطة على جثث رجل وامرأة وثلاثة أطفال في مسكن ببلدة جنوبي العاصمة برلين. وكان متصل بالشرطة قد ذكر أنه غير معتاد على عدم رؤية سكان هذا المنزل؛ لتأتي الشرطة وتعثر على الجثث.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، عثرت الشرطة الألمانية على خمسة قتلى داخل مبنى سكني بحي "زينتسيغ" ببلدة كونيغس فوسترهاوزن، جنوبي العاصمة برلين.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قال متحدث باسم الشرطة أمس السبت: إن السلطات تَلَقّت مكالمة ظهر اليوم، ذكر فيها المتصل أنه غير معتاد على عدم رؤية سكان هذا المنزل. وأضاف المتحدث: "نعتقد أنها جريمة قتل".

وتواجد مسؤولو الطب الشرعي في الموقع، وقال المتحدث إنه تم إغلاق الشارع الكائن في المبنى السكني. ولم تُدلِ الشرطة بمزيد من البيانات عن الواقعة حتى الآن. وأوضح الادعاء العام والشرطة أن القتلى الخمسة هم شخصان بالغان في الأربعين من العمر، وثلاثة أطفال في سن 4 و8 و10 سنوات.

ووُجد على الجثث آثار إصابات بأعيرة نارية وطعن. وشرعت السلطات في مباشرة التحقيقات الجنائية التي لا تزال متواصلة، كما تَوَجه فنيون جنائيون، بالإضافة إلى خبير من معهد براندنبورج للطب الشرعي.

وكان بيان صحفي قد ذكر أن شهود عيان عثروا على أشخاص لا حِرَاك بهم داخل المبنى السكني، وأن الشرطة وصلت بعد ذلك، وتَبَيّن لها أن هؤلاء الأشخاص قد فارقوا الحياة.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
11:09 AM

جريمةٌ غامضة.. 5 قتلى بينهم أطفال في منزل بألمانيا

الشرطة عثرت عليهم مع آثار لطلقات نارية وطعنات

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
1,830

مع آثار لطلقات نارية وطعنات، عثرت الشرطة على جثث رجل وامرأة وثلاثة أطفال في مسكن ببلدة جنوبي العاصمة برلين. وكان متصل بالشرطة قد ذكر أنه غير معتاد على عدم رؤية سكان هذا المنزل؛ لتأتي الشرطة وتعثر على الجثث.

وحسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، عثرت الشرطة الألمانية على خمسة قتلى داخل مبنى سكني بحي "زينتسيغ" ببلدة كونيغس فوسترهاوزن، جنوبي العاصمة برلين.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، قال متحدث باسم الشرطة أمس السبت: إن السلطات تَلَقّت مكالمة ظهر اليوم، ذكر فيها المتصل أنه غير معتاد على عدم رؤية سكان هذا المنزل. وأضاف المتحدث: "نعتقد أنها جريمة قتل".

وتواجد مسؤولو الطب الشرعي في الموقع، وقال المتحدث إنه تم إغلاق الشارع الكائن في المبنى السكني. ولم تُدلِ الشرطة بمزيد من البيانات عن الواقعة حتى الآن. وأوضح الادعاء العام والشرطة أن القتلى الخمسة هم شخصان بالغان في الأربعين من العمر، وثلاثة أطفال في سن 4 و8 و10 سنوات.

ووُجد على الجثث آثار إصابات بأعيرة نارية وطعن. وشرعت السلطات في مباشرة التحقيقات الجنائية التي لا تزال متواصلة، كما تَوَجه فنيون جنائيون، بالإضافة إلى خبير من معهد براندنبورج للطب الشرعي.

وكان بيان صحفي قد ذكر أن شهود عيان عثروا على أشخاص لا حِرَاك بهم داخل المبنى السكني، وأن الشرطة وصلت بعد ذلك، وتَبَيّن لها أن هؤلاء الأشخاص قد فارقوا الحياة.

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