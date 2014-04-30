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مدير شرطة عسير يزور رجل أمن مصابًا بالأمواه..و"الجاني" يسلِّم نفسه

بادر أحد الجناة بتسليم نفسه لشرطة الأمواه التابعة لمحافظة تثليث بعد أن تسبَّب في إصابة رجل أمن بالمركز بطلق ناري أثناء أداء واجبه. فيما زار مساء اليوم مدير شرطة منطقة عسير، اللواء صالح القرزعي، رجل الأمن في المستشفى، واطمأن عليه.

وأكدت المصادر أن الجاني وصل إلى شرطة الأمواه، وبادر بتسليم نفسه اليوم بعد هروبه يوم أمس لتسبُّبه بإصابة رجل الأمن من جراء طلق ناري.

فيما قام مدير شرطة منطقة عسير، اللواء صالح القرزعي، مساء اليوم الأحد بزيارة رجل الأمنالمصاب في حادث مركز الأمواه للاطمئنان عليه، مشيدًا بدوره أثناء أداء واجبه البطولي، ومؤكدًاأنهم ما وُجدوا إلا لخدمتهم.

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مدير شرطة عسير يزور رجل أمن مصابًا بالأمواه..و"الجاني" يسلِّم نفسه
سبق

بادر أحد الجناة بتسليم نفسه لشرطة الأمواه التابعة لمحافظة تثليث بعد أن تسبَّب في إصابة رجل أمن بالمركز بطلق ناري أثناء أداء واجبه. فيما زار مساء اليوم مدير شرطة منطقة عسير، اللواء صالح القرزعي، رجل الأمن في المستشفى، واطمأن عليه.

وأكدت المصادر أن الجاني وصل إلى شرطة الأمواه، وبادر بتسليم نفسه اليوم بعد هروبه يوم أمس لتسبُّبه بإصابة رجل الأمن من جراء طلق ناري.

فيما قام مدير شرطة منطقة عسير، اللواء صالح القرزعي، مساء اليوم الأحد بزيارة رجل الأمنالمصاب في حادث مركز الأمواه للاطمئنان عليه، مشيدًا بدوره أثناء أداء واجبه البطولي، ومؤكدًاأنهم ما وُجدوا إلا لخدمتهم.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
09:28 PM

مدير شرطة عسير يزور رجل أمن مصابًا بالأمواه..و"الجاني" يسلِّم نفسه

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سعود الدعجاني - عسير
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بادر أحد الجناة بتسليم نفسه لشرطة الأمواه التابعة لمحافظة تثليث بعد أن تسبَّب في إصابة رجل أمن بالمركز بطلق ناري أثناء أداء واجبه. فيما زار مساء اليوم مدير شرطة منطقة عسير، اللواء صالح القرزعي، رجل الأمن في المستشفى، واطمأن عليه.

وأكدت المصادر أن الجاني وصل إلى شرطة الأمواه، وبادر بتسليم نفسه اليوم بعد هروبه يوم أمس لتسبُّبه بإصابة رجل الأمن من جراء طلق ناري.

فيما قام مدير شرطة منطقة عسير، اللواء صالح القرزعي، مساء اليوم الأحد بزيارة رجل الأمنالمصاب في حادث مركز الأمواه للاطمئنان عليه، مشيدًا بدوره أثناء أداء واجبه البطولي، ومؤكدًاأنهم ما وُجدوا إلا لخدمتهم.

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