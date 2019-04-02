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مطاردة "أمن الطرق" تسفر عن ضبط 1273 حبة كبتاجون بـ"وراخ الباحة"

بعد اصطدام الدورية بمركبة "هايلوكس"

ضبط رجال أمن الطرق بمركز وراخ في منطقة الباحة 1273 حبة كبتاجون بعد مطاردة، واصطدام الدورية بإحدى المركبات.

وتُبيِّن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن دوريات أمن الطرق اشتبهت في إحدى المركبات من نوع "هايلوكس" فَجْر اليوم، وبمحاولة إيقافها رفض قائدها التوقف؛ فتم استيقافه بعد صدمه بالدورية.

وبتفتيش المركبة عُثر على 1273 حبة من حبوب الكبتاجون، سُلمت إلى "مكافحة المخدرات".

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مطاردة "أمن الطرق" تسفر عن ضبط 1273 حبة كبتاجون بـ"وراخ الباحة"
سبق

ضبط رجال أمن الطرق بمركز وراخ في منطقة الباحة 1273 حبة كبتاجون بعد مطاردة، واصطدام الدورية بإحدى المركبات.

وتُبيِّن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن دوريات أمن الطرق اشتبهت في إحدى المركبات من نوع "هايلوكس" فَجْر اليوم، وبمحاولة إيقافها رفض قائدها التوقف؛ فتم استيقافه بعد صدمه بالدورية.

وبتفتيش المركبة عُثر على 1273 حبة من حبوب الكبتاجون، سُلمت إلى "مكافحة المخدرات".

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
11:02 PM

مطاردة "أمن الطرق" تسفر عن ضبط 1273 حبة كبتاجون بـ"وراخ الباحة"

بعد اصطدام الدورية بمركبة "هايلوكس"

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
7
6,950

ضبط رجال أمن الطرق بمركز وراخ في منطقة الباحة 1273 حبة كبتاجون بعد مطاردة، واصطدام الدورية بإحدى المركبات.

وتُبيِّن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن دوريات أمن الطرق اشتبهت في إحدى المركبات من نوع "هايلوكس" فَجْر اليوم، وبمحاولة إيقافها رفض قائدها التوقف؛ فتم استيقافه بعد صدمه بالدورية.

وبتفتيش المركبة عُثر على 1273 حبة من حبوب الكبتاجون، سُلمت إلى "مكافحة المخدرات".

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