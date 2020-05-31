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حتى السادس من يونيو .. العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية

القرار استثنى رحلات الشحن الجوي والطوارئ والإخلاء الطبي والعابرة للأجواء

مددت الحكومة العراقية تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج حتى السادس من شهر يونيو القادم.
وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان اليوم أن القرار استثنى رحلات الشحن الجوي والطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الطائرات العابرة للأجواء العراقية، مشيرة إلى أن تمديد تعليق الرحلات الجوية ياتي تنفيذًا لقراراللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس, في إطار التدابير الهادفة لمنع تفشي وباء كورونا.

العراق

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حتى السادس من يونيو .. العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية
سبق

مددت الحكومة العراقية تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج حتى السادس من شهر يونيو القادم.
وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان اليوم أن القرار استثنى رحلات الشحن الجوي والطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الطائرات العابرة للأجواء العراقية، مشيرة إلى أن تمديد تعليق الرحلات الجوية ياتي تنفيذًا لقراراللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس, في إطار التدابير الهادفة لمنع تفشي وباء كورونا.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:42 PM

حتى السادس من يونيو .. العراق يمدد تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية

القرار استثنى رحلات الشحن الجوي والطوارئ والإخلاء الطبي والعابرة للأجواء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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مددت الحكومة العراقية تعليق الرحلات الجوية الداخلية والخارجية والاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في الخارج حتى السادس من شهر يونيو القادم.
وأوضحت سلطة الطيران المدني العراقية في بيان اليوم أن القرار استثنى رحلات الشحن الجوي والطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الطائرات العابرة للأجواء العراقية، مشيرة إلى أن تمديد تعليق الرحلات الجوية ياتي تنفيذًا لقراراللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس, في إطار التدابير الهادفة لمنع تفشي وباء كورونا.

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