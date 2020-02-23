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الرئيس الصيني: أزمة "كورونا" لا تزال خطيرة ومعقدة

أشار إلى أن تأثيراتها على الاقتصاد أمر حتمي

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الأحد)، على ن أزمة فيروس كورونا الجديد، لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.

وأوضح "بينغ" أن تأثيرات "كورونا" على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وتحاول الحكومة التقليل منها، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

ووصف الرئيس الصيني أزمة "كورونا" بأنها أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد.

الرئيس الصيني شي جين بينغ فيروس كورونا الجديد

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الرئيس الصيني: أزمة "كورونا" لا تزال خطيرة ومعقدة
سبق

شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الأحد)، على ن أزمة فيروس كورونا الجديد، لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.

وأوضح "بينغ" أن تأثيرات "كورونا" على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وتحاول الحكومة التقليل منها، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

ووصف الرئيس الصيني أزمة "كورونا" بأنها أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
03:37 PM

الرئيس الصيني: أزمة "كورونا" لا تزال خطيرة ومعقدة

أشار إلى أن تأثيراتها على الاقتصاد أمر حتمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الأحد)، على ن أزمة فيروس كورونا الجديد، لا تزال أزمة معقدة وخطيرة في البلاد.

وأوضح "بينغ" أن تأثيرات "كورونا" على الاقتصاد والمجتمع الصيني أمر حتمي وتحاول الحكومة التقليل منها، بحسب ما أورد "روسيا اليوم".

ووصف الرئيس الصيني أزمة "كورونا" بأنها أخطر حالة طوارئ صحية في البلاد.

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