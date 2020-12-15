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أخيرًا.. بوتين يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية

بعد ساعات من إعلان المجمع الانتخابي فوز "جو" رسميًّا

هنّأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في الـ3 من الشهر الماضي.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت روسيا والصين أنهما لن يهنئا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حتى يتم إعلان النتيجة رسميًّا؛ حيث جاء ذلك في الوقت الذي تدفقت فيه رسائل التهنئة للرئيس المنتخب، من معظم رؤساء دول العالم.

وأعلن أمس فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميًّا الرئيس المقبل للولايات المتحدة؛ لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتًا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن، ليتجاوز الديمقراطي رسميًّا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتًا. وبناء على نتائج نوفمبر حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

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أخيرًا.. بوتين يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية
سبق

هنّأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في الـ3 من الشهر الماضي.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت روسيا والصين أنهما لن يهنئا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حتى يتم إعلان النتيجة رسميًّا؛ حيث جاء ذلك في الوقت الذي تدفقت فيه رسائل التهنئة للرئيس المنتخب، من معظم رؤساء دول العالم.

وأعلن أمس فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميًّا الرئيس المقبل للولايات المتحدة؛ لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتًا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن، ليتجاوز الديمقراطي رسميًّا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتًا. وبناء على نتائج نوفمبر حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
11:00 AM

أخيرًا.. بوتين يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الأمريكية

بعد ساعات من إعلان المجمع الانتخابي فوز "جو" رسميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنّأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي تم إجراؤها في الـ3 من الشهر الماضي.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت روسيا والصين أنهما لن يهنئا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حتى يتم إعلان النتيجة رسميًّا؛ حيث جاء ذلك في الوقت الذي تدفقت فيه رسائل التهنئة للرئيس المنتخب، من معظم رؤساء دول العالم.

وأعلن أمس فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميًّا الرئيس المقبل للولايات المتحدة؛ لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب لقلب خسارته في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ومنحت ولاية كاليفورنيا التي تملك 55 صوتًا في المجمع الانتخابي أصواتها لبايدن، ليتجاوز الديمقراطي رسميًّا النصاب المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتًا. وبناء على نتائج نوفمبر حصل بايدن 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.

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