النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"نزاهة": إيقاف قاضيَي استئناف ورئيس محكمة سابق وضباط صف بـ«حرس الحدود» .. ووقف صرف 100 مليون ريال كتعويضات

تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشكل نهائي وبأغلبية على تثبيت تعيين زاهد قريشي، ليكون القاضي الفيدرالي المسلم الأول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وزاهد قريشي الذي يشغل حالياً منصب قاضٍ في ولاية نيوجيرسي، من أصول باكستانية، ويبلغ من العمر 46 عاماً.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في نهاية مارس الماضي، عن اسم "قريشي" ضمن قائمة مرشحيه لشغل 11 منصباً قضائياً فيدرالياً، إلا أن ذلك كان يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما حدث أمس.

زاهد قريشي حصل على درجته الجامعية في القانون من جامعة روتجرز، التي يعمل بها حالياً أستاذاً مساعداً.

وكان "قريشي" المرشح الحالي مدعياً عسكرياً خلال الفترة التي خدم فيها بالجيش، وذهب إلى العراق عامي 2004 و2006.

ولاحقًا عمل "قريشي" بوزارة الأمن الداخلي، ثم مدعياً فيدرالياً بمنطقة نيوجيرسي.

وفي العام 2019 عُين "قريشي" بمنصب موظف قضائي في مقاطعة نيوجيرسي من قبل القضاة الذين يسعى الآن للانضمام إليهم.


وقبل تعيينه موظفاً قضائياً مباشرة، عمل "قريشي" بشركة المحاماة ريكر دانزيج. وحصل على عدة أوسمة نظير عمله.

مجلس الشيوخ الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة
سبق

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشكل نهائي وبأغلبية على تثبيت تعيين زاهد قريشي، ليكون القاضي الفيدرالي المسلم الأول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وزاهد قريشي الذي يشغل حالياً منصب قاضٍ في ولاية نيوجيرسي، من أصول باكستانية، ويبلغ من العمر 46 عاماً.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في نهاية مارس الماضي، عن اسم "قريشي" ضمن قائمة مرشحيه لشغل 11 منصباً قضائياً فيدرالياً، إلا أن ذلك كان يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما حدث أمس.

زاهد قريشي حصل على درجته الجامعية في القانون من جامعة روتجرز، التي يعمل بها حالياً أستاذاً مساعداً.

وكان "قريشي" المرشح الحالي مدعياً عسكرياً خلال الفترة التي خدم فيها بالجيش، وذهب إلى العراق عامي 2004 و2006.

ولاحقًا عمل "قريشي" بوزارة الأمن الداخلي، ثم مدعياً فيدرالياً بمنطقة نيوجيرسي.

وفي العام 2019 عُين "قريشي" بمنصب موظف قضائي في مقاطعة نيوجيرسي من قبل القضاة الذين يسعى الآن للانضمام إليهم.


وقبل تعيينه موظفاً قضائياً مباشرة، عمل "قريشي" بشركة المحاماة ريكر دانزيج. وحصل على عدة أوسمة نظير عمله.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
02:17 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
02:48 PM

تعرف على أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
576

صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، بشكل نهائي وبأغلبية على تثبيت تعيين زاهد قريشي، ليكون القاضي الفيدرالي المسلم الأول في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وزاهد قريشي الذي يشغل حالياً منصب قاضٍ في ولاية نيوجيرسي، من أصول باكستانية، ويبلغ من العمر 46 عاماً.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في نهاية مارس الماضي، عن اسم "قريشي" ضمن قائمة مرشحيه لشغل 11 منصباً قضائياً فيدرالياً، إلا أن ذلك كان يتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، وهو ما حدث أمس.

زاهد قريشي حصل على درجته الجامعية في القانون من جامعة روتجرز، التي يعمل بها حالياً أستاذاً مساعداً.

وكان "قريشي" المرشح الحالي مدعياً عسكرياً خلال الفترة التي خدم فيها بالجيش، وذهب إلى العراق عامي 2004 و2006.

ولاحقًا عمل "قريشي" بوزارة الأمن الداخلي، ثم مدعياً فيدرالياً بمنطقة نيوجيرسي.

وفي العام 2019 عُين "قريشي" بمنصب موظف قضائي في مقاطعة نيوجيرسي من قبل القضاة الذين يسعى الآن للانضمام إليهم.


وقبل تعيينه موظفاً قضائياً مباشرة، عمل "قريشي" بشركة المحاماة ريكر دانزيج. وحصل على عدة أوسمة نظير عمله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,486
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,019
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,075
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة