النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

22 اتفاقية بقيمة 23 مليون ريال بملتقى "المنح التنموي" بجامعة حائل

أمير المنطقة: ضِمن دور الجامعات لتطوير القطاع غير الربحي

شهد ملتقى المنح التنموي (مانح)، الذي نظّمته جامعة حائل، أمس الثلاثاء واختتم اليوم الأربعاء، توقيع 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم وشراكة برعاية أمير المنطقة، وحضور نائبه، بقيمة تجاوزت 23 مليون ريال.

وأكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن الملتقى يأتي مساهمةً من الجامعة في خدمة المجتمع، عن طريق دعوة الجهات المانحة من أوقاف ومؤسسات ومسؤولية مجتمعية، وتقديم عدد من المشاركات الإثرائية؛ إيمانًا منها بالدور الذي يجب أن تقوم به الجامعات لتطوير القطاع غير الربحي، والشراكة في تحقيق المستهدفات المتعلقة به في برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سعد، "أن جامعة حائل وهي تحتضن هذا الملتقى؛ فإننا نأمل أن تخرج التوصيات منه بما يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة، وما تقومون به جميعًا هو خير عمل وجهد وتجارة، وستكون حائل -بإذن الله- منصة لمثل هذه الملتقيات التي تعكس دور حائل الفعال".

من جانبه، أكد مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات حول تطوير الجهات المانحة، وتأكيد دور الجامعات في تمكين المنح التنموي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات المانحة، والمساهمة في تعزيز المنح التنموي في منطقة حائل.

وأضاف "البراهيم": "يُعقد هذا الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من أبرز المتخصصين والعاملين في القطاع غير الربحي، في مرحلة مهمة جدًّا من مراحل التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية بقيادتنا الحكيمة ورؤية طموحة تقود المملكة نحو العالم الأول".

وأردف: "تسعى جامعة حائل بطموح وثّاب ودعم لا محدود من أمير المنطقة ونائبه، إلى تبني برامج وفعاليات تخدم قضايا الوطن المهمة وحاجات مجتمعها المحلي وإحداث أثر ملموس في تطوير جميع قطاعات العمل في المنطقة من خلال شراكات فاعلة ذات نتائج إيجابي".

وقال المستشار في القطاع المانح، سليمان بن محمد الزكري في كلمة المشاركين في الملتقى: "أن مشاركة 34 متحدثًا ومتحدثةً في ثماني جلسات؛ ستقدم بكل تأكيد تعزيزًا للخبرات وتحقيق أهداف الملتقى، والخروج بتوصيات ستقدم النفع على القطاع غير الربحي بمشيئة الله".

وحضر الملتقى الذي أقيم برعاية من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، وأوقاف علي عبدالعزيز الضويان، ومؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي الخيرية، مع أمير منطقة حائل، نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

جامعة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز رؤية المملكة 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
22 اتفاقية بقيمة 23 مليون ريال بملتقى "المنح التنموي" بجامعة حائل
سبق

شهد ملتقى المنح التنموي (مانح)، الذي نظّمته جامعة حائل، أمس الثلاثاء واختتم اليوم الأربعاء، توقيع 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم وشراكة برعاية أمير المنطقة، وحضور نائبه، بقيمة تجاوزت 23 مليون ريال.

وأكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن الملتقى يأتي مساهمةً من الجامعة في خدمة المجتمع، عن طريق دعوة الجهات المانحة من أوقاف ومؤسسات ومسؤولية مجتمعية، وتقديم عدد من المشاركات الإثرائية؛ إيمانًا منها بالدور الذي يجب أن تقوم به الجامعات لتطوير القطاع غير الربحي، والشراكة في تحقيق المستهدفات المتعلقة به في برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سعد، "أن جامعة حائل وهي تحتضن هذا الملتقى؛ فإننا نأمل أن تخرج التوصيات منه بما يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة، وما تقومون به جميعًا هو خير عمل وجهد وتجارة، وستكون حائل -بإذن الله- منصة لمثل هذه الملتقيات التي تعكس دور حائل الفعال".

من جانبه، أكد مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات حول تطوير الجهات المانحة، وتأكيد دور الجامعات في تمكين المنح التنموي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات المانحة، والمساهمة في تعزيز المنح التنموي في منطقة حائل.

وأضاف "البراهيم": "يُعقد هذا الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من أبرز المتخصصين والعاملين في القطاع غير الربحي، في مرحلة مهمة جدًّا من مراحل التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية بقيادتنا الحكيمة ورؤية طموحة تقود المملكة نحو العالم الأول".

وأردف: "تسعى جامعة حائل بطموح وثّاب ودعم لا محدود من أمير المنطقة ونائبه، إلى تبني برامج وفعاليات تخدم قضايا الوطن المهمة وحاجات مجتمعها المحلي وإحداث أثر ملموس في تطوير جميع قطاعات العمل في المنطقة من خلال شراكات فاعلة ذات نتائج إيجابي".

وقال المستشار في القطاع المانح، سليمان بن محمد الزكري في كلمة المشاركين في الملتقى: "أن مشاركة 34 متحدثًا ومتحدثةً في ثماني جلسات؛ ستقدم بكل تأكيد تعزيزًا للخبرات وتحقيق أهداف الملتقى، والخروج بتوصيات ستقدم النفع على القطاع غير الربحي بمشيئة الله".

وحضر الملتقى الذي أقيم برعاية من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، وأوقاف علي عبدالعزيز الضويان، ومؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي الخيرية، مع أمير منطقة حائل، نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
02:20 PM

22 اتفاقية بقيمة 23 مليون ريال بملتقى "المنح التنموي" بجامعة حائل

أمير المنطقة: ضِمن دور الجامعات لتطوير القطاع غير الربحي

A A A
خالد السليمي - حائل
0
419

شهد ملتقى المنح التنموي (مانح)، الذي نظّمته جامعة حائل، أمس الثلاثاء واختتم اليوم الأربعاء، توقيع 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم وشراكة برعاية أمير المنطقة، وحضور نائبه، بقيمة تجاوزت 23 مليون ريال.

وأكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أن الملتقى يأتي مساهمةً من الجامعة في خدمة المجتمع، عن طريق دعوة الجهات المانحة من أوقاف ومؤسسات ومسؤولية مجتمعية، وتقديم عدد من المشاركات الإثرائية؛ إيمانًا منها بالدور الذي يجب أن تقوم به الجامعات لتطوير القطاع غير الربحي، والشراكة في تحقيق المستهدفات المتعلقة به في برامج رؤية المملكة 2030.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سعد، "أن جامعة حائل وهي تحتضن هذا الملتقى؛ فإننا نأمل أن تخرج التوصيات منه بما يحقق طموحات قيادتنا الرشيدة، وما تقومون به جميعًا هو خير عمل وجهد وتجارة، وستكون حائل -بإذن الله- منصة لمثل هذه الملتقيات التي تعكس دور حائل الفعال".

من جانبه، أكد مدير جامعة حائل، الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات حول تطوير الجهات المانحة، وتأكيد دور الجامعات في تمكين المنح التنموي، وتعزيز الشراكة والتكامل بين الجهات المانحة، والمساهمة في تعزيز المنح التنموي في منطقة حائل.

وأضاف "البراهيم": "يُعقد هذا الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من أبرز المتخصصين والعاملين في القطاع غير الربحي، في مرحلة مهمة جدًّا من مراحل التنمية والتطوير في المملكة العربية السعودية بقيادتنا الحكيمة ورؤية طموحة تقود المملكة نحو العالم الأول".

وأردف: "تسعى جامعة حائل بطموح وثّاب ودعم لا محدود من أمير المنطقة ونائبه، إلى تبني برامج وفعاليات تخدم قضايا الوطن المهمة وحاجات مجتمعها المحلي وإحداث أثر ملموس في تطوير جميع قطاعات العمل في المنطقة من خلال شراكات فاعلة ذات نتائج إيجابي".

وقال المستشار في القطاع المانح، سليمان بن محمد الزكري في كلمة المشاركين في الملتقى: "أن مشاركة 34 متحدثًا ومتحدثةً في ثماني جلسات؛ ستقدم بكل تأكيد تعزيزًا للخبرات وتحقيق أهداف الملتقى، والخروج بتوصيات ستقدم النفع على القطاع غير الربحي بمشيئة الله".

وحضر الملتقى الذي أقيم برعاية من مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، وأوقاف علي عبدالعزيز الضويان، ومؤسسة عبدالعزيز ومحمد العجيمي الخيرية، مع أمير منطقة حائل، نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,427
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,318
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,695
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,117

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة