النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض: ذكرى البيعة تحل والمملكة تعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية

قال إنها عزيزة على قلب كل مواطن وفرصة عظيمة لتأكيد الولاء للقيادة

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السادسة.

وقال أمير منطقة الرياض في تصريح بهذه المناسبة: "تحل علينا ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والوطن ولله الحمد يعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية، ويحقق الإنجازات المتتالية بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة ويرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بفضل من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن".

وأضاف أن "المملكة خلال هذا العهد الزاهر تتبوأ مكانة دولية عالية فنجدها تترأس اجتماعات قمة العشرين -والتي تتوافق مع هذه الذكرى الغالية- وتقوم بدور محوري في خدمة الإنسانية وتعزيز التنمية لتحقيق مستقبل أفضل، مشيراً إلى ما قدّمه خادم الحرمين الشريفين من مبادرات لمواجهة جائحة كورونا من خلال دعم منظمات الصحة العالمية والعمل على تعزيز الدعم للدول النامية".

وأضاف أمير منطقة الرياض أن "هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنه فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه داخلياً وخارجياً، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة العربية السعودية في القمة دوما وأبداً بإذن الله".

وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض: ذكرى البيعة تحل والمملكة تعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية
سبق

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السادسة.

وقال أمير منطقة الرياض في تصريح بهذه المناسبة: "تحل علينا ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والوطن ولله الحمد يعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية، ويحقق الإنجازات المتتالية بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة ويرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بفضل من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن".

وأضاف أن "المملكة خلال هذا العهد الزاهر تتبوأ مكانة دولية عالية فنجدها تترأس اجتماعات قمة العشرين -والتي تتوافق مع هذه الذكرى الغالية- وتقوم بدور محوري في خدمة الإنسانية وتعزيز التنمية لتحقيق مستقبل أفضل، مشيراً إلى ما قدّمه خادم الحرمين الشريفين من مبادرات لمواجهة جائحة كورونا من خلال دعم منظمات الصحة العالمية والعمل على تعزيز الدعم للدول النامية".

وأضاف أمير منطقة الرياض أن "هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنه فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه داخلياً وخارجياً، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة العربية السعودية في القمة دوما وأبداً بإذن الله".

وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
03:40 PM

أمير الرياض: ذكرى البيعة تحل والمملكة تعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية

قال إنها عزيزة على قلب كل مواطن وفرصة عظيمة لتأكيد الولاء للقيادة

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
0
218

رفع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، باسمه ونيابةً عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة السادسة.

وقال أمير منطقة الرياض في تصريح بهذه المناسبة: "تحل علينا ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- والوطن ولله الحمد يعيش نهضة نوعية ومشروعات تنموية، ويحقق الإنجازات المتتالية بهمم عالية وخطط طموحة ورؤية ثاقبة ويرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بفضل من الله ثم بحكمة وحزم قائد هذا الوطن".

وأضاف أن "المملكة خلال هذا العهد الزاهر تتبوأ مكانة دولية عالية فنجدها تترأس اجتماعات قمة العشرين -والتي تتوافق مع هذه الذكرى الغالية- وتقوم بدور محوري في خدمة الإنسانية وتعزيز التنمية لتحقيق مستقبل أفضل، مشيراً إلى ما قدّمه خادم الحرمين الشريفين من مبادرات لمواجهة جائحة كورونا من خلال دعم منظمات الصحة العالمية والعمل على تعزيز الدعم للدول النامية".

وأضاف أمير منطقة الرياض أن "هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنه فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه داخلياً وخارجياً، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة العربية السعودية في القمة دوما وأبداً بإذن الله".

وسأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يحقق لها ما تصبو إليه من عزة ورفعة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,924
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,110
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,521
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,380

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة
(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة