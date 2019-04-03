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منظار الـ6 دقائق ينهي معاناة مريضة قلب مع حصوة مرارية في نجران

حضرت للمستشفى وهي تعاني من الألم في القلب والبطن ومصابة بداء السكري

نجح، بفضل الله، أطباء المناظير بمستشفى الملك خالد بنجران في إنهاء معاناة مريضة من حصاة كبيرة استقرت في القناة المرارية عن طريق المنظار "إي آر سي"، والذي يُستخدم للمرضى الذين يعانون من انسداد القنوات المرارية سواء بالحصى أو الأورام تحت التخدير الكامل.

وقالت "صحة نجران": إن المريضة حضرت للمستشفى وهي تعاني من الألم في القلب والبطن ومصابة بداء السكري، وبعد إجراء الفحوص المخبرية والأشعة بما في ذلك الأشعة التلفزيونية أظهرت النتائج وجود حصوة بحجم 2سم أغلقت مجرى القناة المرارية، وخلال تقييم وضع المريضة قرر أطباء القلب عمل قسطرة قلبية قبل إجراء المنظار أظهرت وجود انسداد ثلاثة شرايين قلبية، وهى بحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح، ولكن بعد إخراج الحصاة من القناة المرارية، والتي تعتبر من العمليات عالية الخطورة؛ نظراً لحالتها الصحية الحرجة.

ولإنقاذ حياة المريضة فقد تم إجراء المنظار في غرفة العمليات الجراحية، واستخراج الحصاة من القناة بنجاح، تحت إشراف فريق طبي متكامل خلال 6 دقائق، وبعد تلقي المريضة الرعاية الصحية اللازمة وتحديد موعد للمراجعة في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب غادرت في اليوم الثاني وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

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منظار الـ6 دقائق ينهي معاناة مريضة قلب مع حصوة مرارية في نجران
سبق

نجح، بفضل الله، أطباء المناظير بمستشفى الملك خالد بنجران في إنهاء معاناة مريضة من حصاة كبيرة استقرت في القناة المرارية عن طريق المنظار "إي آر سي"، والذي يُستخدم للمرضى الذين يعانون من انسداد القنوات المرارية سواء بالحصى أو الأورام تحت التخدير الكامل.

وقالت "صحة نجران": إن المريضة حضرت للمستشفى وهي تعاني من الألم في القلب والبطن ومصابة بداء السكري، وبعد إجراء الفحوص المخبرية والأشعة بما في ذلك الأشعة التلفزيونية أظهرت النتائج وجود حصوة بحجم 2سم أغلقت مجرى القناة المرارية، وخلال تقييم وضع المريضة قرر أطباء القلب عمل قسطرة قلبية قبل إجراء المنظار أظهرت وجود انسداد ثلاثة شرايين قلبية، وهى بحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح، ولكن بعد إخراج الحصاة من القناة المرارية، والتي تعتبر من العمليات عالية الخطورة؛ نظراً لحالتها الصحية الحرجة.

ولإنقاذ حياة المريضة فقد تم إجراء المنظار في غرفة العمليات الجراحية، واستخراج الحصاة من القناة بنجاح، تحت إشراف فريق طبي متكامل خلال 6 دقائق، وبعد تلقي المريضة الرعاية الصحية اللازمة وتحديد موعد للمراجعة في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب غادرت في اليوم الثاني وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
02:21 PM

منظار الـ6 دقائق ينهي معاناة مريضة قلب مع حصوة مرارية في نجران

حضرت للمستشفى وهي تعاني من الألم في القلب والبطن ومصابة بداء السكري

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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نجح، بفضل الله، أطباء المناظير بمستشفى الملك خالد بنجران في إنهاء معاناة مريضة من حصاة كبيرة استقرت في القناة المرارية عن طريق المنظار "إي آر سي"، والذي يُستخدم للمرضى الذين يعانون من انسداد القنوات المرارية سواء بالحصى أو الأورام تحت التخدير الكامل.

وقالت "صحة نجران": إن المريضة حضرت للمستشفى وهي تعاني من الألم في القلب والبطن ومصابة بداء السكري، وبعد إجراء الفحوص المخبرية والأشعة بما في ذلك الأشعة التلفزيونية أظهرت النتائج وجود حصوة بحجم 2سم أغلقت مجرى القناة المرارية، وخلال تقييم وضع المريضة قرر أطباء القلب عمل قسطرة قلبية قبل إجراء المنظار أظهرت وجود انسداد ثلاثة شرايين قلبية، وهى بحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح، ولكن بعد إخراج الحصاة من القناة المرارية، والتي تعتبر من العمليات عالية الخطورة؛ نظراً لحالتها الصحية الحرجة.

ولإنقاذ حياة المريضة فقد تم إجراء المنظار في غرفة العمليات الجراحية، واستخراج الحصاة من القناة بنجاح، تحت إشراف فريق طبي متكامل خلال 6 دقائق، وبعد تلقي المريضة الرعاية الصحية اللازمة وتحديد موعد للمراجعة في مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب غادرت في اليوم الثاني وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

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