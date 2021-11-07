"كن سريعًا".. حملة توعوية بمخاطر السكتة الدماغية بالباحة

بمشاركة ٥٤ منظمًا واستفاد منها أكثر من ٢٣٢ زائرًا.. أركان تثقيفية واستشارات

أقامت جامعة الباحة -ممثلة في كلية الطب ونادي أطباء المستقبل- بالتعاون مع مستشفى الملك فهد وأمانة منطقة الباحة، حملة توعوية بعنوان "كن سريعًا"، المعنية بالتوعية حول السكتة الدماغية، في غابة رغدان، بدعم من عميد كلية الطب الدكتور علي بن هندي وبقيادة الدكتور بدر الصالح، وبالتعاون مع رئيس قسم التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفى الملك فهد الأخصائي سالم الشهري، وبإشرف الدكتور رامي عجوة.

وأوضح الدكتور بدر الصالح، أن مرض السكتة الدماغية هو أحد مسببات الوفاة أو العجز وانخفاض الوعي والإدراك؛ مما يسبب انخفاض جودة حياة المريض وعائلته.. والجانب الجيد أن هذا المرض يمكن الوقاية منه وتقليل مضاعفاته؛ لذلك تهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي الناس بهذا المرض ومسبباته وطرق الوقاية منه، والتعرف على الأعراض التي تستدعي الرعاية الصحية العاجلة، والتعرف على أوجه العلاج وأهمية الالتزام به لتفادي تكراره.

وشكر الدكتور الصالح القائمين على هذه الحملة من طلاب وطالبات ورعاة؛ مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس مدى حرص الطلاب واستشعارهم لدورهم المجتمعي.

وقال الأخصائي سالم الشهري: سَعِدْنا بالتعاون مع الزملاء في كلية الطب بجامعة الباحة ومشاركتهم في الحملة التوعوية لليوم العالمي للسكتة الدماغية، والتعريف بدور العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي في إعادة التأهيل بعد الإصابة؛ حيث يُقيّم الأخصائي الحالة العقلية والنغمة العضلية وقوة عضلات الطرف المصاب وقياس المدى الحركي للمفاصل والتقييم الوظيفي للمريض، ثم وضع الخطة العلاجية المناسبة التي تهدف لمنع المضاعفات المصاحبة للسكتة الدماغية، وتخطي الصعوبات التي أثرت على قدرته في ممارسة نشاطاته اليومية ومساعدة المريض لجعله معتمدًا على نفسه قدر الإمكان.

شارك في الحملة ٥٤ منظمًا، واستفاد منها أكثر من ٢٣٢ زائرًا، وشملت أركانًا تثقيفية وأركانًا للاستشارات الطبية.

وتهدف الحملة إلى التوعية بضرورة الإسراع في نقل الشخص المصاب إلى المستشفى، وكلما أسرعت زادت نسبة إنقاذه من مخاطر السكتة الدماغية بإذن الله. ومن هنا اختير عنوان الحملة "كن سريعًا".

وتضمنت الحملة وجود بطاقة لقياس مخاطر السكتة الدماغية لكل زائر وكيفية الوقاية منها.