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"أمانة الرياض" تغلق 45 محلاً خالفت قرارات الوقاية من "كورونا"

مشيرة إلى أنها أحالت ملف المتورطين للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

أعلنت أمانة الرياض اليوم عن إغلاق 45 محلاً لم تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أحالت ملف المتورطين للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وتفصيلاً؛ قالت أمانة منطقة الرياض إنه تم إغلاق 45 محلاً لم تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا مع تطبيق الحد الأعلى من الغرامات وإحالة الملاك المتورطين إلى الجهات الحكومية المختصة.

وضاعفت أمانة الرياض من اهتمامها بتعقيم المسالخ في المدينة وكثفت أعمال تعقيم وتنظيف الحاويات في مختلف أرجاء مدينة الرياض.

وكانت الأمانة تابعت ونفّذت قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، وبدأت بإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أغلقت الأمانة عددًا من مقاهي الشيشة خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا وطبّقت عليهم الغرامات بحدها الأعلى، وسيتم الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمرًا بإغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية، وذلك في ظلال التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كما قررت اللجنة المعنية إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق السعودية ومحافظاتها، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها؛ إن وُجدت.

فيروس كورونا الجديد أمانة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض" تغلق 45 محلاً خالفت قرارات الوقاية من "كورونا"
سبق

أعلنت أمانة الرياض اليوم عن إغلاق 45 محلاً لم تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أحالت ملف المتورطين للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وتفصيلاً؛ قالت أمانة منطقة الرياض إنه تم إغلاق 45 محلاً لم تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا مع تطبيق الحد الأعلى من الغرامات وإحالة الملاك المتورطين إلى الجهات الحكومية المختصة.

وضاعفت أمانة الرياض من اهتمامها بتعقيم المسالخ في المدينة وكثفت أعمال تعقيم وتنظيف الحاويات في مختلف أرجاء مدينة الرياض.

وكانت الأمانة تابعت ونفّذت قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، وبدأت بإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أغلقت الأمانة عددًا من مقاهي الشيشة خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا وطبّقت عليهم الغرامات بحدها الأعلى، وسيتم الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمرًا بإغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية، وذلك في ظلال التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كما قررت اللجنة المعنية إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق السعودية ومحافظاتها، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها؛ إن وُجدت.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
11:49 PM

"أمانة الرياض" تغلق 45 محلاً خالفت قرارات الوقاية من "كورونا"

مشيرة إلى أنها أحالت ملف المتورطين للجهات المعنية لاتخاذ اللازم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة الرياض اليوم عن إغلاق 45 محلاً لم تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها أحالت ملف المتورطين للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وتفصيلاً؛ قالت أمانة منطقة الرياض إنه تم إغلاق 45 محلاً لم تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا مع تطبيق الحد الأعلى من الغرامات وإحالة الملاك المتورطين إلى الجهات الحكومية المختصة.

وضاعفت أمانة الرياض من اهتمامها بتعقيم المسالخ في المدينة وكثفت أعمال تعقيم وتنظيف الحاويات في مختلف أرجاء مدينة الرياض.

وكانت الأمانة تابعت ونفّذت قرار منع التجمعات في الأماكن العامة، وبدأت بإغلاق الحدائق والمتنزهات والساحات البلدية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما أغلقت الأمانة عددًا من مقاهي الشيشة خالفت تعليمات الإغلاق الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا وطبّقت عليهم الغرامات بحدها الأعلى، وسيتم الرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحق مالكيها.

وأصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمرًا بإغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية، وذلك في ظلال التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كما قررت اللجنة المعنية إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق السعودية ومحافظاتها، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها؛ إن وُجدت.

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