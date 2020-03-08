الأهلي يستضيف 3 جامعات ضمن فعاليات برنامج النادي النسائي

ضمن المبادرات الاجتماعية استضاف النادي الأهلي (3) جامعات، هي: جامعة جدة، جامعة عفت وجامعة دار الحكمة.

وتأتي الاستضافة ضمن فعاليات برنامج النادي الأهلي النسائي لاستهداف النساء من الفئة العمرية (18-25 عامًا)؛ وذلك لتمكين ودعم المرأة في مجال الأنشطة الرياضية، وفق التوجهات الوطنية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.