الأهلي يستضيف 3 جامعات ضمن فعاليات برنامج النادي النسائي
ضمن المبادرات الاجتماعية استضاف النادي الأهلي (3) جامعات، هي: جامعة جدة، جامعة عفت وجامعة دار الحكمة.
وتأتي الاستضافة ضمن فعاليات برنامج النادي الأهلي النسائي لاستهداف النساء من الفئة العمرية (18-25 عامًا)؛ وذلك لتمكين ودعم المرأة في مجال الأنشطة الرياضية، وفق التوجهات الوطنية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
الأهلي يستضيف 3 جامعات ضمن فعاليات برنامج النادي النسائي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-08
ضمن المبادرات الاجتماعية استضاف النادي الأهلي (3) جامعات، هي: جامعة جدة، جامعة عفت وجامعة دار الحكمة.
وتأتي الاستضافة ضمن فعاليات برنامج النادي الأهلي النسائي لاستهداف النساء من الفئة العمرية (18-25 عامًا)؛ وذلك لتمكين ودعم المرأة في مجال الأنشطة الرياضية، وفق التوجهات الوطنية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:43 PM
الأهلي يستضيف 3 جامعات ضمن فعاليات برنامج النادي النسائي
ضمن المبادرات الاجتماعية استضاف النادي الأهلي (3) جامعات، هي: جامعة جدة، جامعة عفت وجامعة دار الحكمة.
وتأتي الاستضافة ضمن فعاليات برنامج النادي الأهلي النسائي لاستهداف النساء من الفئة العمرية (18-25 عامًا)؛ وذلك لتمكين ودعم المرأة في مجال الأنشطة الرياضية، وفق التوجهات الوطنية نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.