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مملكة الخير.. تدشين مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في صوماليلاند

توزيع سلال غذائية في محافظتي ليبراشد ولوشنيا بألبانيا

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع 927 طناً من السلال الغذائية الرمضانية في إقليم مرودي جيج بمدينة هرجيسا التابعة لصوماليلاند، يستفيد منها 61.860 فرداً.

حضر التدشين ممثل سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية كينيا والصومال عبدالرحمن المزيني، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في إفريقيا يوسف بن بخيت رحمه، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند فيصل علي شيخ، وعدد من المسؤولين بالسلطات المحلية في صوماليلاند ومسؤولي المحافظات المستهدفة.

ويهدف هذا المشروع إلى التخفيف من معاناة الأشقاء في صوماليلاند؛ بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد خلال الأشهر الماضية وفي ظل جائحة كورونا التي عمت العالم، وتتكون السلة الغذائية الواحدة التي تزن 90 كيلوغراماً من سبعة أصناف من المواد الغذائية الأساسية، يستفيد من المشروع 61،860 فرداً في جميع الأقاليم بصوماليلاند.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الرمضانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بالمركز للأسر الأكثر احتياجاً حول العالم للعام 1442.

توزيع سلال غذائية في ألبانيا

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 250 سلة غذائية للمحتاجين في محافظتي ليبراشد ولوشنيا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 1.250 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية ألبانيا للعام 1442.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مملكة الخير.. تدشين مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في صوماليلاند
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع 927 طناً من السلال الغذائية الرمضانية في إقليم مرودي جيج بمدينة هرجيسا التابعة لصوماليلاند، يستفيد منها 61.860 فرداً.

حضر التدشين ممثل سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية كينيا والصومال عبدالرحمن المزيني، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في إفريقيا يوسف بن بخيت رحمه، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند فيصل علي شيخ، وعدد من المسؤولين بالسلطات المحلية في صوماليلاند ومسؤولي المحافظات المستهدفة.

ويهدف هذا المشروع إلى التخفيف من معاناة الأشقاء في صوماليلاند؛ بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد خلال الأشهر الماضية وفي ظل جائحة كورونا التي عمت العالم، وتتكون السلة الغذائية الواحدة التي تزن 90 كيلوغراماً من سبعة أصناف من المواد الغذائية الأساسية، يستفيد من المشروع 61،860 فرداً في جميع الأقاليم بصوماليلاند.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الرمضانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بالمركز للأسر الأكثر احتياجاً حول العالم للعام 1442.

توزيع سلال غذائية في ألبانيا

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 250 سلة غذائية للمحتاجين في محافظتي ليبراشد ولوشنيا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 1.250 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية ألبانيا للعام 1442.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
04:01 PM

مملكة الخير.. تدشين مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في صوماليلاند

توزيع سلال غذائية في محافظتي ليبراشد ولوشنيا بألبانيا

تعبيرية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع توزيع 927 طناً من السلال الغذائية الرمضانية في إقليم مرودي جيج بمدينة هرجيسا التابعة لصوماليلاند، يستفيد منها 61.860 فرداً.

حضر التدشين ممثل سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية كينيا والصومال عبدالرحمن المزيني، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في إفريقيا يوسف بن بخيت رحمه، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند فيصل علي شيخ، وعدد من المسؤولين بالسلطات المحلية في صوماليلاند ومسؤولي المحافظات المستهدفة.

ويهدف هذا المشروع إلى التخفيف من معاناة الأشقاء في صوماليلاند؛ بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد خلال الأشهر الماضية وفي ظل جائحة كورونا التي عمت العالم، وتتكون السلة الغذائية الواحدة التي تزن 90 كيلوغراماً من سبعة أصناف من المواد الغذائية الأساسية، يستفيد من المشروع 61،860 فرداً في جميع الأقاليم بصوماليلاند.

ويأتي ذلك امتداداً للمشاريع الرمضانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بالمركز للأسر الأكثر احتياجاً حول العالم للعام 1442.

توزيع سلال غذائية في ألبانيا

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 250 سلة غذائية للمحتاجين في محافظتي ليبراشد ولوشنيا بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 1.250 فرداً.

ويأتي ذلك في إطار تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك في جمهورية ألبانيا للعام 1442.

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