مقتل 4 أشخاص نتيجة خلاف عائلي بالقنفذة
الضحايا حارس مدرسة بنات و3 نساء من العائلة
باشرت الجهات الأمنية بالقنفذة حادث قتل راح ضحيته أربعة أشخاص من أسرة واحدة على يد آخر نتيجة خلاف عائلي.
وبينت المصادر أن أحد الضحايا حارس مدرسة بنات، باغته الجاني بمدرسته. كما قتل ثلاث نساء من العائلة بمنزلهم، ومازالت الحادثة محل متابعة الجهات الأمنية.
مقتل 4 أشخاص نتيجة خلاف عائلي بالقنفذة
حسن العيسي
سبق
2020-11-25
باشرت الجهات الأمنية بالقنفذة حادث قتل راح ضحيته أربعة أشخاص من أسرة واحدة على يد آخر نتيجة خلاف عائلي.
وبينت المصادر أن أحد الضحايا حارس مدرسة بنات، باغته الجاني بمدرسته. كما قتل ثلاث نساء من العائلة بمنزلهم، ومازالت الحادثة محل متابعة الجهات الأمنية.
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:49 PM
مقتل 4 أشخاص نتيجة خلاف عائلي بالقنفذة
الضحايا حارس مدرسة بنات و3 نساء من العائلة
باشرت الجهات الأمنية بالقنفذة حادث قتل راح ضحيته أربعة أشخاص من أسرة واحدة على يد آخر نتيجة خلاف عائلي.
وبينت المصادر أن أحد الضحايا حارس مدرسة بنات، باغته الجاني بمدرسته. كما قتل ثلاث نساء من العائلة بمنزلهم، ومازالت الحادثة محل متابعة الجهات الأمنية.