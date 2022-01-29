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بسبب البرودة.. تعليم الحدود الشمالية يعلن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً

من يوم الغد حتى الثلاثاء القادم في جميع مدارس المنطقة

أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم عن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة "بنين وبنات"، نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.
وأوضحت أنه حرصًا على سلامة الجميع وبناءً على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي، وذلك من يوم الغد حتى الثلاثاء القادم في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)".
وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من ظروف صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة، متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.

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بسبب البرودة.. تعليم الحدود الشمالية يعلن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً
سبق

أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم عن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة "بنين وبنات"، نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.
وأوضحت أنه حرصًا على سلامة الجميع وبناءً على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي، وذلك من يوم الغد حتى الثلاثاء القادم في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)".
وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من ظروف صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة، متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:38 PM

بسبب البرودة.. تعليم الحدود الشمالية يعلن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً

من يوم الغد حتى الثلاثاء القادم في جميع مدارس المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
1
1,644

أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية اليوم عن تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة "بنين وبنات"، نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة.
وأوضحت أنه حرصًا على سلامة الجميع وبناءً على رأي اللجنة المختصة فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي، وذلك من يوم الغد حتى الثلاثاء القادم في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)".
وأكدت على أولياء الأمور متابعة تطورات الحالة الجوية ومراعاة الحالة الصحية لأبنائهم الذين يعانون من ظروف صحية واتخاذ القرار المناسب حول حضورهم للمدرسة، متمنين للجميع دوام الصحة والسلامة.

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