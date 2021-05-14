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في تقرير لـ"الغارديان": فظائع تحدث في إقليم تيغراي الإثيوبي

الضباع تأكل جثث فتيات قتلن بعد تعرضهن للاغتصاب

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها عن الفظائع التي تحدث في إقليم تيغراي الإثيوبي، وأشارت إلى أن الوضع سيء إلى درجة أن الضباع تأكل جثث فتيات قتلن بعد تعرضهن للاغتصاب.
ونقلت الصحيفة عن راهبة إثيوبية لم يكشف عن هويتها للحفاظ على سلامتها، والتي تعمل في ميكيلي عاصمة تيغراي والمناطق المحيطة بها، قولها إن فتيات لا تتجاوز أعمارهن الثماني سنوات وحتى النساء في سن الـ72 يتعرضن للاغتصاب، مشيرة إلى أن الاغتصاب يحدث في الأماكن العامة وأمام الأسرة والأزواج وأمام الجميع.
وذكرت أن بعض الفتيات تم قطع أرجلهن وأيديهن، وأنه يتم ترك جثثهن من دون دفن لتأكلها الضباع، مضيفة: "أينما توجد قوات إريترية أو إثيوبية هناك مأساة.. وكل امرأة معرضة لهذا الأمر، وليس لمرة واحدة فقط".
وتابعت الراهبة قائلة: "هناك 70 ألف مدني يتعرضون للهجوم.. هناك الكثير من النهب والقتال والاغتصاب، وكل هذه الأفعال الوحشية تستهدف المدنيين"، مبينة أن "هذه المنطقة مغلقة بشكل كامل والدعم الذي يحتاجه الناس مقطوع".
وأضافت: "نحن في حالة من الوحدة والعزلة والإهمال.. على العالم أن يتحرك لاتخاذ إجراءات ضد هذه الفظائع، وأن يدين قتل المدنيين.. الناس اضطروا إلى مغادرة منازلهم وتعرضوا للعنف الجنسي.. لا أعرف ما هو أسوأ، الموت في الأدغال أو الموت جوعًا أو في السجن أو بالسلاح. الشباب خائفون جدًا".


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في تقرير لـ"الغارديان": فظائع تحدث في إقليم تيغراي الإثيوبي
سبق

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها عن الفظائع التي تحدث في إقليم تيغراي الإثيوبي، وأشارت إلى أن الوضع سيء إلى درجة أن الضباع تأكل جثث فتيات قتلن بعد تعرضهن للاغتصاب.
ونقلت الصحيفة عن راهبة إثيوبية لم يكشف عن هويتها للحفاظ على سلامتها، والتي تعمل في ميكيلي عاصمة تيغراي والمناطق المحيطة بها، قولها إن فتيات لا تتجاوز أعمارهن الثماني سنوات وحتى النساء في سن الـ72 يتعرضن للاغتصاب، مشيرة إلى أن الاغتصاب يحدث في الأماكن العامة وأمام الأسرة والأزواج وأمام الجميع.
وذكرت أن بعض الفتيات تم قطع أرجلهن وأيديهن، وأنه يتم ترك جثثهن من دون دفن لتأكلها الضباع، مضيفة: "أينما توجد قوات إريترية أو إثيوبية هناك مأساة.. وكل امرأة معرضة لهذا الأمر، وليس لمرة واحدة فقط".
وتابعت الراهبة قائلة: "هناك 70 ألف مدني يتعرضون للهجوم.. هناك الكثير من النهب والقتال والاغتصاب، وكل هذه الأفعال الوحشية تستهدف المدنيين"، مبينة أن "هذه المنطقة مغلقة بشكل كامل والدعم الذي يحتاجه الناس مقطوع".
وأضافت: "نحن في حالة من الوحدة والعزلة والإهمال.. على العالم أن يتحرك لاتخاذ إجراءات ضد هذه الفظائع، وأن يدين قتل المدنيين.. الناس اضطروا إلى مغادرة منازلهم وتعرضوا للعنف الجنسي.. لا أعرف ما هو أسوأ، الموت في الأدغال أو الموت جوعًا أو في السجن أو بالسلاح. الشباب خائفون جدًا".


14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
04:23 PM

في تقرير لـ"الغارديان": فظائع تحدث في إقليم تيغراي الإثيوبي

الضباع تأكل جثث فتيات قتلن بعد تعرضهن للاغتصاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها عن الفظائع التي تحدث في إقليم تيغراي الإثيوبي، وأشارت إلى أن الوضع سيء إلى درجة أن الضباع تأكل جثث فتيات قتلن بعد تعرضهن للاغتصاب.
ونقلت الصحيفة عن راهبة إثيوبية لم يكشف عن هويتها للحفاظ على سلامتها، والتي تعمل في ميكيلي عاصمة تيغراي والمناطق المحيطة بها، قولها إن فتيات لا تتجاوز أعمارهن الثماني سنوات وحتى النساء في سن الـ72 يتعرضن للاغتصاب، مشيرة إلى أن الاغتصاب يحدث في الأماكن العامة وأمام الأسرة والأزواج وأمام الجميع.
وذكرت أن بعض الفتيات تم قطع أرجلهن وأيديهن، وأنه يتم ترك جثثهن من دون دفن لتأكلها الضباع، مضيفة: "أينما توجد قوات إريترية أو إثيوبية هناك مأساة.. وكل امرأة معرضة لهذا الأمر، وليس لمرة واحدة فقط".
وتابعت الراهبة قائلة: "هناك 70 ألف مدني يتعرضون للهجوم.. هناك الكثير من النهب والقتال والاغتصاب، وكل هذه الأفعال الوحشية تستهدف المدنيين"، مبينة أن "هذه المنطقة مغلقة بشكل كامل والدعم الذي يحتاجه الناس مقطوع".
وأضافت: "نحن في حالة من الوحدة والعزلة والإهمال.. على العالم أن يتحرك لاتخاذ إجراءات ضد هذه الفظائع، وأن يدين قتل المدنيين.. الناس اضطروا إلى مغادرة منازلهم وتعرضوا للعنف الجنسي.. لا أعرف ما هو أسوأ، الموت في الأدغال أو الموت جوعًا أو في السجن أو بالسلاح. الشباب خائفون جدًا".


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