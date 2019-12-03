النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البقمي" يوجه الجهات المعنية بسرعة التعامل مع أضرار الأمطار ومكافحة الجراد

طالب بإبلاغ مربي النحل بالابتعاد عن المواقع المعرضة للرش حفاظاً على مناحلهم

وجه محافظ القنفذة فضا البقمي مديري الجهات الحكومية بالمحافظة البلديات والمياه والزراعة والطرق والصحة كل فيما يخصه والتعاون على سرعة التعامل مع الأضرار والمستنقعات التي خلفتها الأمطار، والتي لازالت تشهدها المحافظة ومراكزها بغزارة من وقت لآخر.

وتفصيلاً، طالب "البقمي" فرع الزراعة بالمحافظة بتكثيف جهودهم لمكافحة آفة الجراد المنتشر بكثرة في مراكز المحافظة ووجه رؤساء المراكز وشيوخ وأعيان القبائل بمساعدة الزراعة في إبلاغ مربي النحل بالابتعاد عن المواقع المعرضة للرش حتى لا يتسبب ذلك في تسمم وتضرر مناحلهم نتيجة مكافحة الجراد.

القنفذة محافظ القنفذة قضا البقمي المستنقعات التي خلفتها الأمطار وزارة الزراعة مكافحة الجراد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البقمي" يوجه الجهات المعنية بسرعة التعامل مع أضرار الأمطار ومكافحة الجراد
سبق

وجه محافظ القنفذة فضا البقمي مديري الجهات الحكومية بالمحافظة البلديات والمياه والزراعة والطرق والصحة كل فيما يخصه والتعاون على سرعة التعامل مع الأضرار والمستنقعات التي خلفتها الأمطار، والتي لازالت تشهدها المحافظة ومراكزها بغزارة من وقت لآخر.

وتفصيلاً، طالب "البقمي" فرع الزراعة بالمحافظة بتكثيف جهودهم لمكافحة آفة الجراد المنتشر بكثرة في مراكز المحافظة ووجه رؤساء المراكز وشيوخ وأعيان القبائل بمساعدة الزراعة في إبلاغ مربي النحل بالابتعاد عن المواقع المعرضة للرش حتى لا يتسبب ذلك في تسمم وتضرر مناحلهم نتيجة مكافحة الجراد.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:17 PM

"البقمي" يوجه الجهات المعنية بسرعة التعامل مع أضرار الأمطار ومكافحة الجراد

طالب بإبلاغ مربي النحل بالابتعاد عن المواقع المعرضة للرش حفاظاً على مناحلهم

A A A
حسن العيسي - القنفذة
0
1,387

وجه محافظ القنفذة فضا البقمي مديري الجهات الحكومية بالمحافظة البلديات والمياه والزراعة والطرق والصحة كل فيما يخصه والتعاون على سرعة التعامل مع الأضرار والمستنقعات التي خلفتها الأمطار، والتي لازالت تشهدها المحافظة ومراكزها بغزارة من وقت لآخر.

وتفصيلاً، طالب "البقمي" فرع الزراعة بالمحافظة بتكثيف جهودهم لمكافحة آفة الجراد المنتشر بكثرة في مراكز المحافظة ووجه رؤساء المراكز وشيوخ وأعيان القبائل بمساعدة الزراعة في إبلاغ مربي النحل بالابتعاد عن المواقع المعرضة للرش حتى لا يتسبب ذلك في تسمم وتضرر مناحلهم نتيجة مكافحة الجراد.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,512
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,876
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,207
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,601

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة