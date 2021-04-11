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خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 114 حالة وفاة و5050 إصابة جديدة بكورونا

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 114 حالة وفاة جديدة، و5050 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 721018 إصابة؛ منها 73875 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15443 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 631700 حالة.

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خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 114 حالة وفاة و5050 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 114 حالة وفاة جديدة، و5050 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 721018 إصابة؛ منها 73875 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15443 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 631700 حالة.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
05:47 PM

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 114 حالة وفاة و5050 إصابة جديدة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 114 حالة وفاة جديدة، و5050 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 721018 إصابة؛ منها 73875 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15443 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 631700 حالة.

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