خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 114 حالة وفاة و5050 إصابة جديدة بكورونا
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 114 حالة وفاة جديدة، و5050 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 721018 إصابة؛ منها 73875 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15443 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 631700 حالة.
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 114 حالة وفاة و5050 إصابة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-11
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 114 حالة وفاة جديدة، و5050 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 721018 إصابة؛ منها 73875 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15443 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 631700 حالة.
11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
05:47 PM
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 114 حالة وفاة و5050 إصابة جديدة بكورونا
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 114 حالة وفاة جديدة، و5050 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 721018 إصابة؛ منها 73875 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15443 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 631700 حالة.