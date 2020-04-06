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الكويت تسجّل أعلى معدل يومي بإصابات "كورونا".. 109 حالة جديدة

ارتفع عدد الإصابات إلى 665 وشفاء 103 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة تسجیل 109 حالات إصابة جدیدة بفیروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 665 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، عبدالله السند، الیوم الاثنین، في الموجز الصحفي اليومي، "من بين حالات الإصابة الجديدة، توجد 8 حالات مرتبطة بالسفر للخارج".

وبلغ عدد الحالات المخالطة 101 حالة من جنسيات مختلفة، وھم جمیعاً مخالطون لحالات قید التقصي الوبائي.

وكان وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق الیوم شفاء أربع حالات لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض حتى الآن إلى 103 أشخاص.

وفي وقت سابق من يوم السبت سجلت حالة وفاة واحدة تعود لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ من العمر 46 عاماً أصیب بمرض فیروس "كورونا" المستجد، وكان یتلقى العلاج في العنایة المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجّل أعلى معدل يومي بإصابات "كورونا".. 109 حالة جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة تسجیل 109 حالات إصابة جدیدة بفیروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 665 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، عبدالله السند، الیوم الاثنین، في الموجز الصحفي اليومي، "من بين حالات الإصابة الجديدة، توجد 8 حالات مرتبطة بالسفر للخارج".

وبلغ عدد الحالات المخالطة 101 حالة من جنسيات مختلفة، وھم جمیعاً مخالطون لحالات قید التقصي الوبائي.

وكان وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق الیوم شفاء أربع حالات لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض حتى الآن إلى 103 أشخاص.

وفي وقت سابق من يوم السبت سجلت حالة وفاة واحدة تعود لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ من العمر 46 عاماً أصیب بمرض فیروس "كورونا" المستجد، وكان یتلقى العلاج في العنایة المركزة.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:40 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
05:52 PM

الكويت تسجّل أعلى معدل يومي بإصابات "كورونا".. 109 حالة جديدة

ارتفع عدد الإصابات إلى 665 وشفاء 103 أشخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة تسجیل 109 حالات إصابة جدیدة بفیروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 665 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة، عبدالله السند، الیوم الاثنین، في الموجز الصحفي اليومي، "من بين حالات الإصابة الجديدة، توجد 8 حالات مرتبطة بالسفر للخارج".

وبلغ عدد الحالات المخالطة 101 حالة من جنسيات مختلفة، وھم جمیعاً مخالطون لحالات قید التقصي الوبائي.

وكان وزیر الصحة الكویتي الشیخ الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق الیوم شفاء أربع حالات لیصل مجمل من أعلن شفاؤھم من المرض حتى الآن إلى 103 أشخاص.

وفي وقت سابق من يوم السبت سجلت حالة وفاة واحدة تعود لمقیم من الجنسیة الھندیة یبلغ من العمر 46 عاماً أصیب بمرض فیروس "كورونا" المستجد، وكان یتلقى العلاج في العنایة المركزة.

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