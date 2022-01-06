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شاهد.. "الجضعي" من "الصياهد": فخورون بالمشاركة في مهرجان المؤسس

أكد أن ما حققه من نجاحات جعلته محط الأنظار في مختلف دول العالم

عبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، عن سعادته بمشاركة الهيئة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقام في الصياهد الجنوبية، وتقديم الدعم من خلال تقييم ومراجعة الأعلاف.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال زيارته مهرجان الملك عبدالعزيز: "سرني ما شاهدته من أشياء متعددة وجديدة تميزت بها هذه النسخة.. المهرجان اليوم لم يعد موروثاً ثقافياً لأبنائنا وبناتنا في المملكة فقط، بل أصبح مهرجاناً رياضياً وترفيهياً ينظر إليه من جميع أنحاء العالم، وما حققه من نجاحات جعلته محط الأنظار في مختلف الدول".

وفي نهاية حديثه قدم الدكتور الجضعي شكره وتقديره إلى جميع القائمين على المهرجان، وعلى رأسهم رئيس نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين؛ على الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث والثقافة العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "الجضعي" من "الصياهد": فخورون بالمشاركة في مهرجان المؤسس
سبق

عبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، عن سعادته بمشاركة الهيئة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقام في الصياهد الجنوبية، وتقديم الدعم من خلال تقييم ومراجعة الأعلاف.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال زيارته مهرجان الملك عبدالعزيز: "سرني ما شاهدته من أشياء متعددة وجديدة تميزت بها هذه النسخة.. المهرجان اليوم لم يعد موروثاً ثقافياً لأبنائنا وبناتنا في المملكة فقط، بل أصبح مهرجاناً رياضياً وترفيهياً ينظر إليه من جميع أنحاء العالم، وما حققه من نجاحات جعلته محط الأنظار في مختلف الدول".

وفي نهاية حديثه قدم الدكتور الجضعي شكره وتقديره إلى جميع القائمين على المهرجان، وعلى رأسهم رئيس نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين؛ على الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث والثقافة العربية.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
05:45 PM

شاهد.. "الجضعي" من "الصياهد": فخورون بالمشاركة في مهرجان المؤسس

أكد أن ما حققه من نجاحات جعلته محط الأنظار في مختلف دول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، عن سعادته بمشاركة الهيئة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة المقام في الصياهد الجنوبية، وتقديم الدعم من خلال تقييم ومراجعة الأعلاف.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال زيارته مهرجان الملك عبدالعزيز: "سرني ما شاهدته من أشياء متعددة وجديدة تميزت بها هذه النسخة.. المهرجان اليوم لم يعد موروثاً ثقافياً لأبنائنا وبناتنا في المملكة فقط، بل أصبح مهرجاناً رياضياً وترفيهياً ينظر إليه من جميع أنحاء العالم، وما حققه من نجاحات جعلته محط الأنظار في مختلف الدول".

وفي نهاية حديثه قدم الدكتور الجضعي شكره وتقديره إلى جميع القائمين على المهرجان، وعلى رأسهم رئيس نادي الإبل المشرف العام على المهرجان فهد بن فلاح بن حثلين؛ على الجهود المبذولة في الحفاظ على التراث والثقافة العربية.

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