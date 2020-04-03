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أكثر من 4500 متدرب للعمل التطوعي في الشرقية لمكافحة "كورونا"

من الكوادر الصحية في السنة الرابعة وسنة الامتياز

بدأت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في تدريب أكثر من 4500 متطوع ومتطوعة في عدد من التخصصات الطبية؛ وفق اشتراطات صحية محددة في هذا الخصوص.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن المتطوعين في هذا البرنامج هم من الكوادر الصحية في السنة الرابعة في مختلف التخصصات الطبية أو سنة الامتياز.

وبيّنت أن عملية اختيار المتطوعين تمت عبر التطوع المؤسسي من خلال 4 جهات، تَمَثّلت في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، وجمعية السلام للإغاثة والطوارئ، ومكتب هداية التوعوي للدعوة وإرشاد الجاليات، إضافة إلى الأكاديمية الطبية الافتراضية التي تُخضع المتطوعين للتدريب حول طرق مكافحة العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك للتأكد من اجتياز المتطوع المعايير المطلوبة للتطوع.

الشرقية التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية التخصصات الطبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أكثر من 4500 متدرب للعمل التطوعي في الشرقية لمكافحة "كورونا"
سبق

بدأت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في تدريب أكثر من 4500 متطوع ومتطوعة في عدد من التخصصات الطبية؛ وفق اشتراطات صحية محددة في هذا الخصوص.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن المتطوعين في هذا البرنامج هم من الكوادر الصحية في السنة الرابعة في مختلف التخصصات الطبية أو سنة الامتياز.

وبيّنت أن عملية اختيار المتطوعين تمت عبر التطوع المؤسسي من خلال 4 جهات، تَمَثّلت في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، وجمعية السلام للإغاثة والطوارئ، ومكتب هداية التوعوي للدعوة وإرشاد الجاليات، إضافة إلى الأكاديمية الطبية الافتراضية التي تُخضع المتطوعين للتدريب حول طرق مكافحة العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك للتأكد من اجتياز المتطوع المعايير المطلوبة للتطوع.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
06:56 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
07:51 PM

أكثر من 4500 متدرب للعمل التطوعي في الشرقية لمكافحة "كورونا"

من الكوادر الصحية في السنة الرابعة وسنة الامتياز

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
924

بدأت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، في تدريب أكثر من 4500 متطوع ومتطوعة في عدد من التخصصات الطبية؛ وفق اشتراطات صحية محددة في هذا الخصوص.

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، أن المتطوعين في هذا البرنامج هم من الكوادر الصحية في السنة الرابعة في مختلف التخصصات الطبية أو سنة الامتياز.

وبيّنت أن عملية اختيار المتطوعين تمت عبر التطوع المؤسسي من خلال 4 جهات، تَمَثّلت في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، وجمعية السلام للإغاثة والطوارئ، ومكتب هداية التوعوي للدعوة وإرشاد الجاليات، إضافة إلى الأكاديمية الطبية الافتراضية التي تُخضع المتطوعين للتدريب حول طرق مكافحة العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك للتأكد من اجتياز المتطوع المعايير المطلوبة للتطوع.

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