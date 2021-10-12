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مجلس الوزراء السوداني يطلب من المخابرات منع قيادات حكومية من السفر

وسائل إعلام محلية قالت إن قائمة الممنوعين ضمت عضوًا بمجلس السيادة

قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء طلب من المخابرات منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن قائمة الممنوعين من السفر تضم عضوًا بمجلس السيادة.

وذكر الإعلام السوداني أنه تم منع عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر للقاهرة قبل السماح له مجددًا بذلك.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجلس الوزراء السوداني يطلب من المخابرات منع قيادات حكومية من السفر
سبق

قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء طلب من المخابرات منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن قائمة الممنوعين من السفر تضم عضوًا بمجلس السيادة.

وذكر الإعلام السوداني أنه تم منع عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر للقاهرة قبل السماح له مجددًا بذلك.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
11:23 PM

مجلس الوزراء السوداني يطلب من المخابرات منع قيادات حكومية من السفر

وسائل إعلام محلية قالت إن قائمة الممنوعين ضمت عضوًا بمجلس السيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء طلب من المخابرات منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أوضحت المصادر أن قائمة الممنوعين من السفر تضم عضوًا بمجلس السيادة.

وذكر الإعلام السوداني أنه تم منع عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر للقاهرة قبل السماح له مجددًا بذلك.

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