فلكية جدة: كويكب صغير سيمر قرب الأرض الخميس دون أية مخاطر

هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة ولن يرى بالعين المجردة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن كويكبًا صغيرًا مكتشفًا حديثاً يسمى 2021 CO سيعبر قرب الكرة الأرضية يوم الخميس 11 فبراير 2021 بسرعة 11.6 كيلومتر بالثانية، وسيكون في أقرب مسافة 361,898 كيلومترًا عند الساعة 06:20 مساءً بتوقيت السعودية (03:20 مساء بتوقيت غرينتش) ولمعانه الظاهري (18 +)، لذلك لن يرى بالعين المجردة ولا يوجد خطر اصطدامه بكوكبنا.

وأضاف أبوزاهرة أن الكويكب 2021 CO ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض، وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض، وتتم مراقبة هذه الكويكبات عن كثب، وبفضل الأرصاد عالية الدقة والحسابات الميكانيكية السماوية، يُعرف مدارها عادةً بمستوى عالٍ من الدقة.

ولفت إلى أنه استنادًا إلى أحدث الحسابات المدارية عالية الدقة تم التأكيد بأن اقتراب الكويكب 2021 CO يوم الخميس هو الأقرب خلال السنوات العشر القادمة.

وتابع أبوزاهرة أن الكويكب 2021 CO يبلغ قطره 32 متراً وهو أكبر قليلاً من الكويكب الذي اخترق سماء روسيا في فبراير 2013 الذي بلغ قطره 20 مترًا وتفكك على ارتفاع منخفض وتحررت عنه طاقة عالية جداً تسبب في موجة صدم في السماء أدت لتهشم زجاج المباني وإصابات بشرية بسبب الزجاج المتطاير ووصول قطع صغيرة من بقايا تلك الصخرة الفضائية إلى سطح الأرض في صورة أحجار نيزكية.

وأضاف، لو أن الكويكب 2021 CO في مسار اصطدام مع الأرض فإنه سيتفكك أعلى الغلاف الجوي للأرض ولن يتسبب في "كارثة بمستوى انقراض" ولن يكون له تأثير خطير على سلامة سكان الأرض برغم ذلك فإن الكويكب مثير للاهتمام.

ودعا إلى استغلال مثل هذه الفرص لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها، فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا، إضافة إلى أن مراقبة حركة الكويكب فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معًا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.



جدير بالذكر أن الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية كوكبنا، وهو تأثير يطلق عليه "مساعدة الجاذبية" وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.