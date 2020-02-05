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"تعليم جازان" تختتم منافسات المشروع الوطني للتصاميم العلمية

بإعلان النتائج وتكريم الفائزات

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، فعاليات التصفيات الختامية للمشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية.

جاء ذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم، ومشرفة العموم بالإدارة العامة للنشاط الطلابي صالحة آل بدوي، والذي عرضت خلاله الطالبات 72 مشروعاً علمياً في عدد من المجالات، في فندق راديسون بلو، بمدينة جيزان.

وخلال الحفل الخطابي الذي نظم بهذه المناسبة، نقلت "آل بدوي" في كلمتها تحيات وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، لجميع المشاركات والحاضرات.

وقالت إن المشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية يعد من البرامج النوعية والتي تعني بالتقنية والابتكار والإبداع في مجالات تشمل الحاسب الآلي والطباعة ثلاثية الإبعاد إلى جانب المشاريع الإبداعية في مجال الروبوت.

وأضافت أن التصفيات تعد فرصة جيدة لالتقاء المبتكرات وإخراج الأعمال الإبداعية وتقديم مشاريع وابتكارات قادرة على مواكبة مستجدات العصر الرقمي انسجاماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، مقدمة الشكر لـ"تعليم جازان" على الاستضافة وجامعة جازان ولجميع المشاركات بالبرنامج.

من جانبها، عبّرت الطالبة بتول الحجي، من إدارة تعليم المدينة المنورة، باسمها وأسماء الطالبات المشاركات عن شكرها للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، على حسن الاستقبال والتنظيم، مثمنةً جهود وزارة التعليم في إعداد الطالبات وصقل مهارات البحث العلمي لديهن عبر حزمة من المسابقات العلمية المخصصة، متمنية التوفيق لجميع زميلاتها.

ومع نهاية الحفل الخطابي، أعلنت لجنة التحكيم، نتائج التصفيات الختامية ثم كرمت الفائزات؛ بحصول سبع إدارات تعليمية على الوسام الذهبي في مجال المشاريع الإبداعية للروبوت، وفي مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد حازت ست إدارات تعليمية على الوسام الذهبي، فيما حققت ١٢ إدارة تعليمية، الوسام الذهبي في مجال تصاميم المواقع الإلكترونية.

كما شهد الحفل الختامي عدداً من الفقرات المتنوعة وتقديم مجموعة من الجوائز التشجيعية للطالبات، والمشاركات المتميزات، إلى جانب تكريم الداعمين ولجنة التحكيم واللجان المنظِّمة ومشرفة الوزارة.

تعليم جازان منافسات المشروع الوطني للتصاميم العلمية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم جازان" تختتم منافسات المشروع الوطني للتصاميم العلمية
سبق

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، فعاليات التصفيات الختامية للمشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية.

جاء ذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم، ومشرفة العموم بالإدارة العامة للنشاط الطلابي صالحة آل بدوي، والذي عرضت خلاله الطالبات 72 مشروعاً علمياً في عدد من المجالات، في فندق راديسون بلو، بمدينة جيزان.

وخلال الحفل الخطابي الذي نظم بهذه المناسبة، نقلت "آل بدوي" في كلمتها تحيات وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، لجميع المشاركات والحاضرات.

وقالت إن المشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية يعد من البرامج النوعية والتي تعني بالتقنية والابتكار والإبداع في مجالات تشمل الحاسب الآلي والطباعة ثلاثية الإبعاد إلى جانب المشاريع الإبداعية في مجال الروبوت.

وأضافت أن التصفيات تعد فرصة جيدة لالتقاء المبتكرات وإخراج الأعمال الإبداعية وتقديم مشاريع وابتكارات قادرة على مواكبة مستجدات العصر الرقمي انسجاماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، مقدمة الشكر لـ"تعليم جازان" على الاستضافة وجامعة جازان ولجميع المشاركات بالبرنامج.

من جانبها، عبّرت الطالبة بتول الحجي، من إدارة تعليم المدينة المنورة، باسمها وأسماء الطالبات المشاركات عن شكرها للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، على حسن الاستقبال والتنظيم، مثمنةً جهود وزارة التعليم في إعداد الطالبات وصقل مهارات البحث العلمي لديهن عبر حزمة من المسابقات العلمية المخصصة، متمنية التوفيق لجميع زميلاتها.

ومع نهاية الحفل الخطابي، أعلنت لجنة التحكيم، نتائج التصفيات الختامية ثم كرمت الفائزات؛ بحصول سبع إدارات تعليمية على الوسام الذهبي في مجال المشاريع الإبداعية للروبوت، وفي مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد حازت ست إدارات تعليمية على الوسام الذهبي، فيما حققت ١٢ إدارة تعليمية، الوسام الذهبي في مجال تصاميم المواقع الإلكترونية.

كما شهد الحفل الختامي عدداً من الفقرات المتنوعة وتقديم مجموعة من الجوائز التشجيعية للطالبات، والمشاركات المتميزات، إلى جانب تكريم الداعمين ولجنة التحكيم واللجان المنظِّمة ومشرفة الوزارة.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
07:21 PM

"تعليم جازان" تختتم منافسات المشروع الوطني للتصاميم العلمية

بإعلان النتائج وتكريم الفائزات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، فعاليات التصفيات الختامية للمشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية.

جاء ذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم، ومشرفة العموم بالإدارة العامة للنشاط الطلابي صالحة آل بدوي، والذي عرضت خلاله الطالبات 72 مشروعاً علمياً في عدد من المجالات، في فندق راديسون بلو، بمدينة جيزان.

وخلال الحفل الخطابي الذي نظم بهذه المناسبة، نقلت "آل بدوي" في كلمتها تحيات وكيل وزارة التعليم للتعليم العام، لجميع المشاركات والحاضرات.

وقالت إن المشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية يعد من البرامج النوعية والتي تعني بالتقنية والابتكار والإبداع في مجالات تشمل الحاسب الآلي والطباعة ثلاثية الإبعاد إلى جانب المشاريع الإبداعية في مجال الروبوت.

وأضافت أن التصفيات تعد فرصة جيدة لالتقاء المبتكرات وإخراج الأعمال الإبداعية وتقديم مشاريع وابتكارات قادرة على مواكبة مستجدات العصر الرقمي انسجاماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، مقدمة الشكر لـ"تعليم جازان" على الاستضافة وجامعة جازان ولجميع المشاركات بالبرنامج.

من جانبها، عبّرت الطالبة بتول الحجي، من إدارة تعليم المدينة المنورة، باسمها وأسماء الطالبات المشاركات عن شكرها للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، على حسن الاستقبال والتنظيم، مثمنةً جهود وزارة التعليم في إعداد الطالبات وصقل مهارات البحث العلمي لديهن عبر حزمة من المسابقات العلمية المخصصة، متمنية التوفيق لجميع زميلاتها.

ومع نهاية الحفل الخطابي، أعلنت لجنة التحكيم، نتائج التصفيات الختامية ثم كرمت الفائزات؛ بحصول سبع إدارات تعليمية على الوسام الذهبي في مجال المشاريع الإبداعية للروبوت، وفي مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد حازت ست إدارات تعليمية على الوسام الذهبي، فيما حققت ١٢ إدارة تعليمية، الوسام الذهبي في مجال تصاميم المواقع الإلكترونية.

كما شهد الحفل الختامي عدداً من الفقرات المتنوعة وتقديم مجموعة من الجوائز التشجيعية للطالبات، والمشاركات المتميزات، إلى جانب تكريم الداعمين ولجنة التحكيم واللجان المنظِّمة ومشرفة الوزارة.

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