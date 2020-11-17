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"رئاسة الحرمين" توزع مليونَيْ عبوة مياه زمزم على المعتمرين والمصلين

وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على المعتمرين والمصلين ما يقارب مليوني عبوة من مياه زمزم المباركة، ذات الاستخدام الواحد تكون العبوات معقمة؛ وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام.


وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام، وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المعتمرين والمصلين والصائمين، حيث وزع قرابة مليوني عبوة زمزم في المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الحالية، على صحن المطاف، والمسعى، ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.


وأشار الندوي إلى أنه تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية الذي يصل عددها لأكثر من (50) حقيبة بسعة (10) لترات، وبمقدار (٢٠٠) كأسة لكل حقيبة، وكثفت أعداد الموظفين ليصل عددهم إلى قرابة (١٢٨) موظفًا، يقومون بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة والذي يصل عددهم إلى حوالي (٦٠٠) عامل، ومتابعة توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

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"رئاسة الحرمين" توزع مليونَيْ عبوة مياه زمزم على المعتمرين والمصلين
سبق

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على المعتمرين والمصلين ما يقارب مليوني عبوة من مياه زمزم المباركة، ذات الاستخدام الواحد تكون العبوات معقمة؛ وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام.


وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام، وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المعتمرين والمصلين والصائمين، حيث وزع قرابة مليوني عبوة زمزم في المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الحالية، على صحن المطاف، والمسعى، ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.


وأشار الندوي إلى أنه تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية الذي يصل عددها لأكثر من (50) حقيبة بسعة (10) لترات، وبمقدار (٢٠٠) كأسة لكل حقيبة، وكثفت أعداد الموظفين ليصل عددهم إلى قرابة (١٢٨) موظفًا، يقومون بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة والذي يصل عددهم إلى حوالي (٦٠٠) عامل، ومتابعة توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
05:19 PM

"رئاسة الحرمين" توزع مليونَيْ عبوة مياه زمزم على المعتمرين والمصلين

وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على المعتمرين والمصلين ما يقارب مليوني عبوة من مياه زمزم المباركة، ذات الاستخدام الواحد تكون العبوات معقمة؛ وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام.


وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام، وفي مداخل الساحات عن طريق توزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المعتمرين والمصلين والصائمين، حيث وزع قرابة مليوني عبوة زمزم في المرحلة الأولى والثانية والمرحلة الحالية، على صحن المطاف، والمسعى، ومصلى الجنائز، وعامة الدور الأول، وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله.


وأشار الندوي إلى أنه تم دعم عامة المداخل والسلالم بفرق الحقائب الأسطوانية الذي يصل عددها لأكثر من (50) حقيبة بسعة (10) لترات، وبمقدار (٢٠٠) كأسة لكل حقيبة، وكثفت أعداد الموظفين ليصل عددهم إلى قرابة (١٢٨) موظفًا، يقومون بالإشراف على توجيه ومتابعة العمالة والذي يصل عددهم إلى حوالي (٦٠٠) عامل، ومتابعة توزيع العبوات داخل المسجد الحرام، ومتابعة الحقائب الأسطوانية على المداخل والساحات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

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