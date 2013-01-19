"كوهين" يعترف بدفع عمولات للتلاعب باستطلاعات رأي بناءً على توجيه "ترامب"

تأكيدًا لما نشرته "وول ستريت جورنال"

اعترف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، بأنه "دفع أموالاً لشركة للتلاعب في بيانات استطلاعات الرأي بناءً على توجيه من الرئيس دونالد ترامب ولخدمة مصالحه وحده"، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن "كوهين" دفع لشركة للتلاعب في نتائج استطلاعين للرأي لصالح "ترامب" قبل حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016.