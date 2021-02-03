"الغذاء والدواء" ترصد 21 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا

الهيئة أحالت المتجاوزين للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة

أسفرت الجولات الرقابية لمفتشي الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن رصد 21 مخالفة عدم التزام بالإجراءات الاحترازية، تم ضبطها في 924 منشأة تم زيارتها خلال الفترة "27 يناير - 2 فبراير"، وإحالة المنشآت إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتمثلت المخالفات في عدم وجود مقياس حرارة لدى المنشأة، وعدم قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند دخول المنشأة، والسماح لغير الملتزمين بلبس الكمامة بدخول المنشأة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى عدم ارتداء الكمامات بالشكل الصحيح.

تأتي الزيارات تنفيذاً للتوصيات الخاصة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشّيه في المملكة، والتأكيد على جميع الجهات بالتحقق من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات.

وتواصل "الغذاء والدواء" جولاتها على المنشآت الخاضعة لرقابتها في جميع مناطق المملكة، للتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن الهيئة أصدرت دليلاً إرشادياً يتضمن اشتراطات وقائية تساعد منشآت المنتجات الغذائية والعلفية والدوائية والتجميلية والأجهزة الطبية في الحد من تفشي كورونا.

ويحتوي الدليل على عدد من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت، إضافة إلى توصيات وزارة الصحة، كما يتضمن متطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسل الأيدي بالطريقة المثلى، وشرحاً لإجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بفيروس كورونا، إضافة إلى خطوات عزل الموظفين المرضى.

ووجهت الهيئة جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها والمباني التابعة لها بتفعيل تطبيق "توكلنا"، وعدم استقبال أي مستفيد أو زائر، في حال عدم تحميله للتطبيق.

ودعت "الغذاء والدواء" عملاءها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال خدمة "ننجزها" على موقعها الرسمي (www.sfda.gov.sa)، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد 19999، لتخفيف أعداد المراجعين لمراكز دعم الأعمال والفروع التابعة لها.