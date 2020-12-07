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الموجة الأكبر تتواصل.. 615 إصابة جديدة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

السلطات أكدت أنها ستفرض قواعد تباعد اجتماعي مشددة في العاصمة "سيول"

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية سجّلت 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، في استمرار للزيادات اليومية الكبيرة، والتي أدت إلى أكبر موجة من الإصابات في البلاد منذ تسعة أشهر.

وقالت السلطات يوم الأحد إنها ستفرض قواعد تباعد اجتماعي مشددة في العاصمة "سيول" والمناطق المحيطة بها، والتي ستستمر حتى نهاية الشهر على الأقل.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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الموجة الأكبر تتواصل.. 615 إصابة جديدة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية
سبق

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية سجّلت 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، في استمرار للزيادات اليومية الكبيرة، والتي أدت إلى أكبر موجة من الإصابات في البلاد منذ تسعة أشهر.

وقالت السلطات يوم الأحد إنها ستفرض قواعد تباعد اجتماعي مشددة في العاصمة "سيول" والمناطق المحيطة بها، والتي ستستمر حتى نهاية الشهر على الأقل.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
08:20 AM
اخر تعديل
07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
09:34 AM

الموجة الأكبر تتواصل.. 615 إصابة جديدة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

السلطات أكدت أنها ستفرض قواعد تباعد اجتماعي مشددة في العاصمة "سيول"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن كوريا الجنوبية سجّلت 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، في استمرار للزيادات اليومية الكبيرة، والتي أدت إلى أكبر موجة من الإصابات في البلاد منذ تسعة أشهر.

وقالت السلطات يوم الأحد إنها ستفرض قواعد تباعد اجتماعي مشددة في العاصمة "سيول" والمناطق المحيطة بها، والتي ستستمر حتى نهاية الشهر على الأقل.

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