مصادر "سبق" تؤكد البدء في وضع آلية العودة للعمرة.. شهادة طبية وتطبيق أبرز التصورات

كشفت مصادر لـ"سبق" أن البدء في عودة العمرة سيكون قريبًا؛ وفق عدة إجراءات أهمها البدء بأعداد محدودة ومواعيد ثابتة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم -وفق تصور مبدئي- إطلاق تطبيق يختص بالتقديم من خلاله لأداء العمرة، كما يُشترط حصول المعتمر على شهادة طبية تُثبت سلامته من فيروس كورونا المستجد عند تقدمه لأداء العمرة، كما أشارت المصادر نفسها إلى أنه سيتم البدء بالداخل ثم الخارج.

وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت أنه تم استثناء السماح بأداء العمرة ضمن التوجيه الكريم المتضمن الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ؛ وذلك لضمان سلامة الجميع من جائحة كورونا، وسيكون السماح بها تدريجيًّا وفق خطة محددة.

وتضمّن توضيح "الداخلية"، أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًّا، بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.